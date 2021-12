Música

Billie Eilish reveló que le diagnosticaron COVID-19 a principios de este año.

“Fue muy malo“, dijo. “Quiero decir, no morí, y no iba a morir, pero eso no quita que fue terrible… Todavía tengo efectos secundarios. Estuve enferma durante casi dos meses”.

La cantante le dijo al programa de radio Sirius XM de Howard Stern que contrajo el virus a pesar de estar completamente vacunada y continuó diciendo: “Quiero que quede muy claro que es debido a la vacuna que estoy bien. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque fue muy malo. Y cuando digo “muy malo”, solo quiero decir que se sentía horrible. ¿Sabés a lo que me refiero? Cuando estás enfermo, te sientes jodidamente horrible”.

También habló sobre su aparición en Saturday Night Live durante el fin de semana y admitió que estuvo muy ansiosa por participar en el histórico programa de TV americano. “El sábado fue uno de los mejores días de mi vida, fue muy divertido y tan increíble, surrealista y ridículo”, dijo la cantante . Lloré todos los días de la semana, sin broma en absoluto”.

Eilish fue tanto la invitada musical como la presentadora del espectáculo en el famoso Late Night show de TV, que la vio interpretar dos canciones de su nuevo album “Happier Than Ever”. También participó en una serie de sketchs , donde la cantante dirigió e interpretó a una enfermera de baile protagonizando un comercial para una cadena de hoteles.

Mientras tanto, Eilish encabezará Glastonbury Festival 2022, lo que la convierte en la actuación en solitario más joven en encabezar la lista en el festival. Se presentará el 3er dia , el dia viernes 24 de junio por la noche . Por el momento es el único headliner anunciada para el festival ; que se realizará en junio del 2022 desde el miércoles 22 al domingo 26.