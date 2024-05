Música

El tour con el que presentará su tercer álbum de estudio la llevará por Reino Unido, Norteamérica, Europa y Australia.

Billie Eilish anunció oficialmente la gira mundial de Hit Me Hard and Soft en sus redes sociales.

El tour comenzará el 29 de septiembre en Quebec y recorrerá Norteamérica, Australia, Europa, Reino Unido, y concluirá en Dublín en julio de 2025.

[embedded content]

Una parte de los ingresos por venta de entradas irá a la organización sin fines de lucro Reverb, que realiza acciones para luchar contra la inseguridad alimentaria y la crisis climática.

En los shows habrá “eco-aldeas” para que los fanáticos aprendan más sobre sustentabilidad, y puestos con comida a base plantas.

Además, Eilish anima a sus fans a luchar contra el desperdicio causado por la moda rápida vistiendo ropa usada y a utilizar transporte público o compartir el auto para asistir a los shows para reducir la huella de carbono.

La artista no compartirá ningún adelanto antes del lanzamiento de Hit Me Hard and Soft, que saldrá a la venta el 17 de mayo.