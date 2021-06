Música

Big Red Machine, el proyecto de Aaron Dessner (The National) y Justin Vernon (Bon Iver), acaba de anunciar su segundo disco con grandes colaboraciones.

Se trata de “How Long Do You Think It’s Gonna Last?”, que ya tiene fecha de lanzamiento para el 27 de agosto y una lista impresionante de colaboradores, de la talla de Taylor Swift, Robin Pecknold de Fleet Foxes y Sharon Van Etten, entre otros, como puede observarse en el tracklist del álbum:

01. Latter Days [ft. Anaïs Mitchell]

02. Reese

03. Phoenix [ft. Fleet Foxes and Anaïs Mitchell]

04. Birch [ft. Taylor Swift]

05. Renegade [ft. Taylor Swift]

06. The Ghost of Cincinnati

07. Hoping Then

08. Mimi [ft. Ilsey]

09. Easy to Sabotage [ft. Naeem]

10. Hutch [ft. Sharon Van Etten, Lisa Hannigan and My Brightest Diamond]

11. 8:22am [ft. La Force]

12. Magnolia

13. June’s a River [ft. Ben Howard and This Is The Kit]

14. Brycie

15. New Auburn [ft. Anaïs Mitchell]

El vínculo con Taylor Swift, por ejemplo, viene ya del año pasado. Cuando llegó la pandemia, Swift invitó a Dessner a comenzar a colaborar de forma remota en nueva música con ella. Sus esfuerzos dieron como resultado dos álbumes número #1, uno de los cuales le valió a Swift su tercer Grammy por Álbum del año. Vernon apareció como vocalista invitado en ambos. Ahora es el turno de ella de colaborar con Big Red Machine, para lo que participará en dos canciones: “Birch” y “Renegade”. En cuanto a Van Etten, también trabajaron juntos para la reedición aniversario de Epic.

Como adelanto del disco, el dúo presentó “Latter Days”, la colaboración con Anaïs Mitchell. “Para Anaïs estuvo claro que la primera maqueta que hicimos con Justin de ‘Letter Days’ era sobre la infancia, o la pérdida de la inocencia, y la añoranza por una época cuando apenas entrás en la adultez, antes de que lastimes gente o pierdas gente y cometas errores”, reveló Dessner en un comunicado. Y agregó: “Ella definió todo el concepto del disco cuando cantó, esas temáticas surgían una y otra vez“.

¡Escuchala acá!

Rose Bouzon