Música

Trent Reznor y Atticus Ross, de Nine Inch Nails, trabajó con la artista para lograr un disco único.

“Si no puedo tener amor, quiero poder”, -“If I Can’t Have Love, I Want Power”, en inglés- así se llama el nuevo y cuarto trabajo de la artista estadounidense Halsey.

Si bien aún no hay fecha de estreno, la artista compartió un enigmático teaser en su cuenta de Instagram, @iamhalsey:

Producido por los galardonados Trent Reznor y Atticus Ross – ganaron un Oscar a la Mejor Banda Sonora Original y un Globo de Oro por la banda sonora de “Soul” de Pixar-I, este trabajo sigue a sigue a “Manic” (2020), un álbum lleno de colaboraciones de lujo, desde Dominic Fike a Alanis Morrissette, entre otros.

Rose Bouzon