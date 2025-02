Música

Kendrick Lamar, Chappell Roan, Charli XCX, St. Vincent y Sabrina Carpenter estuvieron entre los otros grandes ganadores de la 67ª edición de los premios.

Con la conducción de Trevor Noah por quinto año consecutivo, la ceremonia de los Grammy contó con las actuaciones en vivo de Charli XCX, Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Chris Martin, entre otros. Además, Lady Gaga y Bruno Mars rindieron un homenaje a Los Ángeles tras los devastadores incendios forestales.

Lady Gaga and Bruno Mars perform “California Dreamin’” at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/xfQUkWJJ81 — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Beyoncé se llevó el premio Álbum del Año, por primera vez en su carrera tras haber sido nominada cuatro veces anteriormente en la categoría, por su aclamado COWBOY CARTER. También se convirtió en la primera artista negra en ganar el premio al Mejor Álbum Country de la historia. Además, ella y Miley Cyrus ganaron el Grammy a Mejor Artista Country Dúo/Grupo por su colaboración “II MOST WANTED”.

Kendrick Lamar fue el otro gran ganador de la noche, su canción “Not Like Us” arrasó con las cinco categorías en las que estaba nominada: Canción del año, Disco del año, Mejor canción de rap, Mejor interpretación de rap y Mejor video musical.

Chappell Roan obtuvo el premio a Mejor Artista Nuevo. Charli XCX ganó tres premios Grammy: brat ganó el premio a Mejor álbum dance/electrónico y Mejor paquete de grabación, y “Von Dutch” se llevó el título de Mejor grabación dance pop. Sabrina Carpenter ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Pop Solista por “Espresso”, mientras que Justice y Tame Impala se llevaron el Grammy a la Mejor Grabación Dance/Electrónica por “Neverender”. St. Vincent ganó el premio al Mejor Álbum Alternativo por All Born Screaming, la Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Flea” y la Mejor Canción de Rock por “Broken Man”. SZA ganó el premio a Mejor Canción de R&B por “Saturn” y The Beatles ganaron el premio a Mejor Interpretación de Rock por “Now And Then”.