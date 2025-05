Música

Beyoncé ayudó a una pareja a revelar el sexo de su bebé durante su concierto en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En mitad del show, la artista reparó en una pareja que sostenía un cartel que decía: “Primogénito, Carter”. Luego, preguntó: “Revelación de sexo. ¿Ahora mismo? Vuelvo enseguida”, antes de retirarse momentáneamente del escenario, dejando a todos entusiasmados.

El momento esperado llegó al final del concierto, Beyoncé pidió el papel que decía “Cowboy”, con las letras “cow” en negra y “boy” en azul, confirmando que se trataba de un niño.

“¡Es un niño! Que Dios te bendiga. ¡Felicidades!. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de esto”, anunció. El emotivo momento se difundió rápidamente en redes sociales.

Beyoncé completes tonight’s NYC show with a fan’s gender reveal in the pouring rain. ☔️

“Cowboy!”#COWBOYCARTERTOUR #NewJersey #Night4 pic.twitter.com/hUcGL89q9T

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) May 29, 2025