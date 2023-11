Tras el cimbronazo que generó Javier Milei al erigirse como el nuevo presidente, el

secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la

República Argentina, Luis Barrionuevo, busca la conciliación con el libertario y, a la

vez, abrir canales de diálogo entre la gestión provincial y la nacional.

En diálogo con Abrepuertas, el dirigente sindical no dudó en afirmar que

acompañará a Milei en esta nueva etapa ya que “es lo que la gente votó y con el

margen que lo votó, él debe constituirse en el eje fundamental, en el presidente

fuerte, que mande, con ideas claras y proyección de futuro. Es lo que tiene que

hacer y creo que lo va a hacer, no es ningún tonto”.

Además, Barrionuevo se refirió a la relación entre Catamarca y el electo presidente

sugiriendo que mediará para ello. “Ya veníamos hablando con Raúl hace bastante,

a partir de que Milei podía ser una realidad y en esto me enojé un poco con él y

con Zamora porque jugaron muy fuerte con Massa”. Sin perjuicio de ello, mencionó

que conoce al menos “cuatro o cinco que tienen experiencia y son dialoguistas”

dentro del espacio libertario y con ello sugirió que facilitaría el nexo.