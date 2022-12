El dirigente sindical Luis Barrionuevo dudó desde un inicio de que el titular de

Uthgra a nivel local, exdiputado y ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas,

haya fallecido por causas naturales. Durante la mañana de ayer aseguraba que

una persona había producido el deceso de Rojitas basándose en la primera

autopsia. “Vamos a ir hasta las últimas, no me conformo, quiero saber quién es el

maldito”, dijo a los medios, seguro de que su hipótesis era la correcta. Anoche, el

fiscal que lleva adelante la investigación, Laureano Palacios, confirmó que se

investiga el homicidio. Además, señaló a la prensa que no tuvo comunicación con

Barrionuevo.

“Alguien tan querido como él, en todos los estamentos, que siempre estuvo al

servicio de la comunidad, llámese no solo el sindicato y sus compañeros sino en

general, queremos saber”, expresó el sindicalista a la prensa mientras era

acompañado por el gobernador Raúl Jalil. Barrionuevo también recordó que hasta

hace pocos días Rojitas “estuvo con nosotros en Buenos Aires, feliz, después

estuvo con el Gobernador”.

Deslizó que los órganos internos de Rojas “están bien, no hay manera que él se

haya golpeado”. “Se lo encontró con un golpe en el cráneo, no hay manera”,

continuó Barrionuevo, para estimar que “alguien le dio un golpe sin ninguna duda

atrás en el cráneo y ahí (Rojas) se fue de bruces, se raspó y se golpeó”. “No

tenemos ninguna duda, queremos saber la verdad”, agregó. El dirigente sindical

remarcó que no “podía entender la manera en que él, físicamente” tenga el golpe

en la cabeza. “No se cayó de un primer, segundo o tercer piso, no se cayó al

vacío, los años que uno tiene en esto daban la sospecha”, observó, para

comentar: “Por eso esperábamos la autopsia y esto nos dio la razón”.

“Rojitas era el tipo más querido de todos los secretarios generales del país. Era

Rojitas para nosotros, era lo más. Esto es el dolor que uno tiene: una persona tan

de bien, querida, honesta. Los años que me acompañó… Que termine de esta

manera no lo puedo entender”, continuó Barrionuevo. Así, planteó: “Vamos a ir

hasta las últimas, yo no me conformo, quiero saber quién es el maldito, cuál fue la

maldad, por qué esto. Mis sospechas están dando que a él lo mataron, no tengo

ninguna duda, seguramente alguien de alguna confianza, porque no puede ser”,

cerró.

Ya por la noche, la prensa le consultó al fiscal Palacios sobre las declaraciones de

Barrionuevo. “No tuvo nada que ver, la información a mí me llega a las 12 de la

noche, yo no tuve comunicación con Luis Barrionuevo”, aclaró el funcionario

judicial. “Entiendo la reacción del dirigente Barrionuevo, me parecen de total

humanidad y naturaleza las declaraciones. Nosotros trabajamos sobre la hipótesis

que siempre se barajó”, alegó el fiscal.

Entre las palabras del gastronómico y el funcionario judicial, el diputado opositor

José “Chichí” Sosa (UCR – JxC) consideró necesario que Barrionuevo sea

convocado por la Justicia para dar precisiones por sus aseveraciones. A través de

las redes sociales, el legislador de bancada radical citó al sindicalista con la frase:

“A Rojitas lo mataron, no tengo ninguna duda”. Sobre esta base, el legislador

señaló que era “imperioso que la Justicia llame urgente a declarar al dirigente

gastronómico sobre esta certeza”.