El dirigente gastronómico fue el primero en advertir que la muerte del ministro fue un homicidio.

Conocidos los resultados de la segunda autopsia que confirmaron el homicidio del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, el líder gastronómico a nivel nacional, Luis Barrionuevo, ratificó que se trabaja hasta las «últimas consecuencias» para saber qué pasó con el ministro y negó que la muerte se haya producido por cuestiones vinculadas a la política o al sindicalismo.

Barrionuevo fue el primero que hizo públicas las sospechas de que el fallecimiento de Rojas no había sido por causas naturales. Temprano había dicho que el ministro provincial había sido golpeado y que se estaba investigando un posible homicidio. «Tenemos altas sospechas de que él (Rojas) fue golpeado. El corazón está intacto, no tiene ninguno de los órganos vitales afectados, estamos convencidos de que recibió un golpe en el cráneo», había dicho el dirigente a lo que añadió: «Desde un primer momento para nosotros no fue muerte natural y anoche, cuando vinieron de la autopsia, nos dieron la razón; él tiene un golpe en el cráneo, en la parte de atrás; alguien lo sorprendió y lo golpeó. Esto no es una muerte casual, él estaba bien».

La hipótesis de la muerte dudosa ya circulaba el domingo a la noche cuando se desarrollaba el velorio del secretario general de (UTGHRA) de Catamarca. La demora en el arribo del cuerpo del dirigente al lugar donde se iba a realizar la ceremonia generó dudas e incertidumbre a los presentes sobre el deceso del funcionario y sindicalista. En el lugar, además de sus familiares y amigos, había militantes y dirigentes del Justicialismo, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Barrionuevo había llegado al edificio del gremio ubicado en la calle Prado con el gobernador Raúl Jalil minutos antes de que llegara el cuerpo de Rojas. Luego de permanecer unos minutos en la ceremonia se reunieron en una oficina junto a otros funcionarios provinciales.

Después de la conferencia de prensa dada por los fiscales que llevan adelante la investigación junto a la ministra de Seguridad, Barrionuevo habló con la prensa nacional ratificando sus dichos de la mañana. Dijo que el cuerpo del ministro tenía rasguños y hematomas cuando fue encontrado y que toda la situación del fallecimiento «fue muy rara» porque «en la autopsia se determinó que no tenía ningún problema de salud. Tenía el corazón, el hígado y los demás órganos perfectos».

Más adelanté destacó el trabajo del Gobierno provincial al afirmar que, a través del Ministerio de Seguridad, «se está trabajando a full para conocer qué pasó». En este marco, agradeció al Gobernador al destacar que se puso a disposición para avanzar en la investigación.

«No vamos a descansar hasta conocer qué pasó porque no se entiende que una persona que era muy querida por todos termine de esta manera», dijo.

Posteriormente, dio algunos datos de la investigación. Dijo que con la última persona que habría hablado Rojas fue con la persona que limpia su casa. La comunicación, según el gastronómico, fue por teléfono. «Ella dice que escuchó un golpe pero después no volvió a llamar», dijo.

También afirmó que Rojas estuvo un día completo «tirado en el patio de su casa» hasta que fue encontrado por uno de sus hijos.

Finalmente y consultado sobre si la muerte del dirigente tiene alguna vinculación con la política, Barrionuevo lo negó rotundamente. «Acá no tiene nada que ver la política, ni el sindicalismo, es otra cosa», dijo.

«Se va un amigo»

El Gobernador también se refirió al fallecimiento de su colaborador. «Se va un amigo, uno hablaba tan llanamente con él, nunca un problema, siempre trabajando», sostuvo y agregó que «la Justicia está investigando para que esto se aclare lo más rápido posible».

Jalil señaló que se siente «muy conmovido. La última reunión que tuve el viernes fue con él y con su equipo. Él estaba muy contento por los logros que había tenido con la ministra Victoria Tolosa Paz».

Último adiós

Desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron que los restos del titular de la cartera serán trasladados hoy a las 9.30 al cementerio Parque Privado «Virgen Morena», donde se concretará su sepultura.

Apenas conocido el fallecimiento del ministro, el Gobierno decretó tres días de duelo y el izamiento de la bandera nacional a media asta en todos los edificios públicos de la provincia durante los días de duelo.

