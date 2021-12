Cuando se dan los cambios de gobierno en los diferentes estamentos, el que asume se encuentra con un panorama que no suele ser el óptimo para afrontar la nueva gestión.

Esta es la situación que se dio en la Municipalidad de Los Altos, adonde el intendente saliente, es decir Rafael Olveira, dejó aparentemente una comuna complicada desde lo económico, lo que lleva a que el flamante intendente Raúl Barot deba tomar decisiones en lo inmediato a los fines de cumplir con diversos compromisos, como ser el pago del sueldo y el aguinaldo a los empleados municipales.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, en la jornada de ayer Barot convocó a concejales, funcionarios municipales y referentes gremiales a los fines de darles a conocer el detalle de las finanzas municipales y las medidas adoptadas para afrontar la crisis.

En tal sentido, según explicó el intendente Barot, en el encuentro se planteó la situación económica financiera de la comuna y “los problemas” con los cuales se ha encontrado al asumir, mencionado como el principal lo que es el pago de sueldos.

Ante esta situación, Barot manifestó que la Asesoría Financiera del municipio le recomendó “dictaminar la emergencia económica-financiera del municipio de Los Altos”.

Seguidamente y respecto al tema salarial de los municipales, el Intendente dijo: “Lamentablemente no se les abonó, no hay fondos, las cuentas (del municipio) no tienen fondos”. Así, adelantó que gestionará fondos a través de aportes extraordinarios para afrontar la situación. No obstante, transmitió tranquilidad a los empleados municipales de que está realizando todo lo necesario para que se pueda pagar los haberes.

Mientras, sobre las obras, en una entrevista radial el jefe comunal expresó que se reunió con los encargados de la parte técnica a los fines de conocer el avance de obras, las certificaciones, etc.

Desde el gremio

Uno de los que participó del encuentro en representación de los empleados fue Lezcano, quien en diálogo con Radio Líder 88.1 Mhz de la Los Altos se mostró “conforme” por la convocatoria, para luego precisar que Barot “se comprometió públicamente a cumplir con el sueldo de todos los empleados” en el transcurso de esta semana o la semana que viene. Con respecto al aguinaldo, Lezcano sostuvo que también hubo un compromiso por parte del Intendente de que se abone entre el 25 y el 31 de diciembre.