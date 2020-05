El Banco Nación informó a sus usuarios que si tienen adheridos débitos automáticos a su caja de ahorros o cuenta corriente, tienen la opción de gestionar la baja de las adhesiones, el stop debit o la reversión de éste a través del portal web de la entidad.

La advertencia realizada por el Banco estatal se enmarca en los constantes reclamos por parte de empleados públicos para impedir el débito automático, especialmente de las financieras y casas de crédito.

En este marco, el BNA informó que las opciones disponibles para sus clientes son:

-Stop Debit (ordenado no debitar): esta opción permite la suspensión puntual de un débito para que éste no se abone y se informará como ordenado no debitar a la empresa originante. Solo podrá efectuarse hasta las 24 horas hábiles anteriores al vencimiento.

-Baja de Adhesión: se realiza la baja de un débito automático asociado a la cuenta.

-Reversión: se podrá solicitar la reversa de un débito realizado en los últimos 30 días corridos, a contar desde la fecha del débito. Dentro de las 72 horas se acreditarán los fondos en la cuenta asociada, siempre y cuando la empresa sobre la cual presenta esta solicitud no interponga oposición a dicha reversión por haberla efectivizado en

forma directa, conforme lo establece la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina.

Para realizar estos trámites online, la entidad indicó que los clientes pueden ingresar a

bna.com.ar/Home/StopDebit/Identificacion y completar el formulario según corresponda.

Durante el tiempo que los bancos estuvieron con la atención al público, restringidas producto de la cuarentena, muchos usuarios del BNA, principalmente empleados públicos, sufrieron los descuentos de créditos en sus haberes ya que la entidad no recibía las solicitudes para el stop debit.

Esto ocasionó que un numeroso grupo de trabajadores se convocaran frente al Banco Nación en la esquina de República y Sarmiento para pedir una solución respecto a los inconvenientes con el trámite.

Ante los constantes reclamos, las autoridades del Banco, establecieron como solución provisoria que los usuarios puedan concurrir a la entidad un día antes de su fecha de cobro a realizar el trámite nuevamente.

Hasta hace poco, el trámite del stop debit se realizaba de manera presencial y mensual. Según informaron autoridades del Banco Nación, cada mes se recibían unas 1.500 solicitudes solo en la sucursal de República y Sarmiento.