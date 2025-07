El diputado provincial y referente del MID, Fernando Baigorrí, se refirió al escenario político nacional al reafirmar su respaldo a la vicepresidenta Victoria Villarruel en su arribo a la provincia para formar parte del acto inaugural de la Fiesta del Poncho el próximo viernes a las 11 en el Predio Ferial.

Baigorrí expresó con firmeza que su acuerdo con Villarruel radica en que ella es «una de las pocas que, más allá de las internas, sigue recorriendo el país y acercándose al interior profundo, ese que muchos solo mencionan en campaña».

Esta postura se contrapone directamente con la percepción sobre el presidente Javier Milei, a quien Baigorrí criticó por su ausencia en el acto del 9 de Julio: «El presidente no fue a Tucumán porque ‘había neblina’ 24 horas antes, pudiendo viajar lo mismo desde otros sectores».

El diputado no dudó en ironizar sobre las posibles «excusas» de Milei para no asistir a Catamarca para la apertura del Poncho, sugiriendo que la presencia de Villarruel podría ser el verdadero motivo de su incomodidad.

El legislador catamarqueño denunció lo que considera una «novela palaciega» y una confusión entre trabajo institucional y campaña, así como entre protagonismo y responsabilidad. Baigorrí incluso especuló que la «buena recepción» de Villarruel en el interior o la ambición de Karina Milei para una candidatura a vicepresidenta en 2027 podrían estar detrás de estas tensiones internas en La Libertad Avanza, exigiendo que se «sinceren con el pueblo» que, a su juicio, «está esperando soluciones reales».

Una de las críticas más férreas de Baigorrí apunta directamente al incumplimiento de las promesas de campaña de La Libertad Avanza.

Según el diputado, el «relato de campaña no se condice con la realidad». Se prometió que el «ajuste lo pague la casta, no el pueblo, pero lo que se observa son despidos, cierre de instituciones fundamentales, abandono del interior y una motosierra que recorta donde más duele: al empleado a pie, no al funcionario».

Además, señaló que en el actual gobierno se ven «los mismos de siempre», citando el ejemplo de Patricia Bullrich, quien, con 30 años de carrera política, maneja el aparato de seguridad pese a haber salido tercera en las elecciones.

Baigorrí también explicó que su decisión de tomar distancia del bloque oficialista se debe a que su compromiso al asumir fue «defender el trabajo, la educación, los derechos de los jubilados y el desarrollo del interior».

Por ello, al ver que el rumbo del gobierno iba directamente contra esos valores, decidió dejar el bloque «cuando se empezó a votar en contra de la universidad pública, de los trabajadores estatales y de los sectores más vulnerables».

Las posturas de Baigorrí le han valido críticas, como la de Adrián Brizuela, quien sugirió que su acercamiento a La Libertad Avanza en 2023 respondía a la búsqueda de un cargo.