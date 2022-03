Tras recibir varias denuncias a comienzos de mes, la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, imputó al empresario Edgar Adhemar Bacchiani por estafas reiteradas y le impuso una caución real de 40 millones de pesos para el mantenimiento de su libertad.

Esta es la primera medida concreta la fiscal Rissi luego de iniciar la investigación en la causa ante presentaciones judiciales de particulares que denunciaron haber sido estafados. La imputación sobre la que avanza en por ocho hechos, pero existen otros que aún están siendo analizados.

El querellante por algunos de los denunciantes, Carlos Nayi, adelantó que ha solicitado la ampliación de las imputaciones a más hechos y a más responsables de la firma Adhemar Capital SRL, que lidera quien acaba de ser imputado. Tras conocer la imputación, Adhemar Bacchiani se presentó este viernes ante la Fiscalía de Rissi de modo espontáneo, quien lo notificó de la novedad y su contenido.

Adhemar Bacchiani llegó a Tribunales 2 vestido como una estrella de rock: pantalones pescadores blancos, zapatos sin medias, saco beige y gafas oscuras. Sus abogados –Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco– iniciaron la negociación para el mantenimiento de la libertad. Ante esto, la fiscal fijó la caución real de 40 millones de pesos, más el cumplimiento de una serie de condiciones, como fijar domicilio, no ausentarse y avisar sus movimientos, entre otras.

El empresario tiene un plazo de cinco días hábiles para reunir el monto de la fianza que le permitirá seguir libre mientras sigue la investigación.

Atraso y no cesación

Sánchez del Bianco anticipó que están en tratativas con los ahorristas y que, además de haber reestructurado la deuda con más del 50 por ciento de los clientes, Adhemar Bacchiani les anticipó que en los próximos días saldará la deuda.

El abogado comentó que la fiscal les señaló que los ocho hechos de estafa por los que está imputado representan unos 120 mil dólares y nueve millones de pesos. El letrado se mostró optimista de arreglar esos pasivos a partir de los comentarios que le formuló Adhemar Bacchini.

«Él señala que está ‘atrasado’ en los pagos, pero que no está en ‘cesación de pagos'», agregó Sánchez del Bianco. Según declaraciones del empresario, en los próximos días se liberarán las ganancias de sus inversiones en la cuenta que le había sido bloqueada y agregaron sus abogados que les anticipó que en abril recibirá los montos del capital.

Declaraciones

«Por la situación en la que estamos con una investigación en marcha no estamos tomando inversiones hoy por hoy. Nuestra empresa no es ni tiene una organización piramidal», dijo el empresario en diálogo con el programa El Show del Lagarto, por El Doce TV en Córdoba.

«Las oficinas están abiertas y pueden ir a Casa Central, hay gente que ha ido a reestructurar su deuda», dijo Adhemar.

«Ni entrega ni presentación, Edgar Adhemar se viene a poner a disposición. Bajo ningún punto de vista se ha escondido, no ha cambiado el teléfono, se lo puede encontrar en su casa, bajo ningún punto de vista quiere eludir el pago», dijo por su parte a ese medio el abogado del Bacchiani, Ricardo Moreno. Respecto de la investigación del Banco Central, Adhemar dijo: «No les debe gustar nuestro modelo de negocio, simplemente eso. Las operaciones en criptomonedas no están regularizadas, no significa un delito o algo ilegal». (Fuente La Voz)

