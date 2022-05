EL “TRADER GOD” SE ENCUENTRA CON UNA FUERTE CUSTODIA POLICIAL Y CIBERNÉTICA

Ayer los peritos trabajaron desde el domicilio del imputado. También declararon los especialistas del BCRA.

En la mañana de ayer, la Justicia Federal concedió la prisión domiciliaria provisoria para Edgar Adhemar Bacchiani. El Polémico trader tiene 72 horas para demostrar solvencia que le permita afrontar los pagos a los ahorristas que lo denunciaron.

El “Trader God” se encuentra en su domicilio con una fuerte custodia policial y hasta el cierre de edición especialistas de Gendarmería Nacional trabajaban junto al imputado para poder recuperar las cuentas de las distintas “exchange”, hecho que hasta anoche no se había concretado.

Cabe destacar que fuentes judiciales informaron que los peritos en delitos tecnológicos establecieron un protocolo que les permite seguir de cerca los pasos de Bacchiani para evitar que pueda incurrir en fuga de capitales, en caso de poseer.

Para ello, se utilizan claves tanto de las computadoras como en el celular que usa el polémico trader, cuyas claves no son administradas por este. Pero los equipos electrónicos no salen del domicilio, sino que quedan al resguardo en bolsines de seguridad y con fajas de seguridad para evitar que pueda utilizar los aparatos cuando no esté bajo la supervisión de los profesionales.

Es decir: si bien los Gendarmes no conviven con Bacchiani, estos se aseguran de que durante el tiempo que no está supervisado el trabajo, no se realicen movimientos ajenos al conocimiento, de ninguna de las partes.

Las mismas fuentes confiaron en que hasta el próximo viernes ya puede haber definiciones sobre la prisión domiciliaria del “Trader God”. En distinto sentido, el juez Miguel Ángel Contreras no consideró otorgar el beneficio a los detenidos José Blas y Alexis Sarroca, quienes hasta ayer continuaban alojados en la base de la Delegación Catamarca de la Policía Federal.

