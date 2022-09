Música

La cantante recibió el pasado miércoles una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Los Ángeles.

Durante la ceremonia, Lavigne recibió la estrella número 2.731 ante un público repleto de celebridades, entre las que se encontraban su prometido Mod Sun, el líder de Goldfinger John Feldmann, la coguionista de ‘Complicated’ Lauren Christy y su colaborador habitual Machine Gun Kelly.

En su discurso, la cantante de 37 años agradeció a todos los invitados su asistencia y se mostró orgullosa y honrada por recibir el reconocimiento:

“Hoy me encanta hacer música más que nunca. Me siento muy inspirada. Y espero que el próximo joven de 16 años de su pequeño pueblo que llegue a Hollywood un día, lleno de esperanzas y sueños, vea esta estrella y piense para sí mismo: ‘Oh, Dios mío, mi nombre podría estar ahí también un día‘”, dijo. “Porque puede… Han sido 20 años increíbles, y no puedo esperar a los próximos 20, ¡perras! Vamos!“

Por otra parte, Lavigne recordó su primera visita al Paseo de la Fama de Hollywood cuando tenía 16 años. También mostró a los asistentes una foto que se hizo junto a la estrella de Tom Cruise en aquella época. “Puedo recordar haber visto estos nombres legendarios, y nunca podría haber imaginado que el mío estaría aquí. Es una locura. Estoy muy agradecida. Este es probablemente uno de los días más geniales de mi vida”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-