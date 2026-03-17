Vialidad Provincial ejecuta una importante obra de asfaltado en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, financiada con fondos provenientes de regalías mineras.

Las tareas contemplan la ejecución de pavimento asfáltico en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a vecinos y visitantes.

Desde el organismo señalaron que esta obra forma parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura vial urbana, permitiendo fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento que registra Fiambalá, una localidad con fuerte desarrollo turístico y productivo en el oeste provincial.

De esta manera, los recursos generados por la actividad minera se transforman en obras concretas, que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.