Este sábado, en las instalaciones de CATA, el gobernador Raúl Jalil recibió a autoridades de la empresa Hitachi, encabezadas por su CEO, Masafumi Senzaki, junto a Junya Hatori, Tetsuya Kitagawa y Hirokazu Shimomura. Además, formaron parte de la comitiva los representantes de Hitachi Latam (Chile), Martín Pierola y Herman Aguirre.

En el encuentro se habló sobre la potencial llegada de la empresa a Argentina y, en este marco, visitaron Catamarca para conocer su potencial productivo y minero.

Herman Aguirre, gerente senior en Minería Inteligente para Latinoamérica, manifestó tras la reunión con el gobernador Raúl Jalil que: “ayer estuvimos en Buenos Aires y hoy queríamos visitar el interior, especialmente Catamarca por su potencial minero”.

Hitachi es un conglomerado multinacional japonés líder en innovación digital, energía, movilidad y maquinaria industrial, con más de 110 años de historia. Aguirre, mantuvo en esta línea que “somos una empresa que provee maquinaria pesada para la minería y construcción. Catamarca y la zona andina de Argentina es una zona de extrema riqueza en la que podemos desarrollarnos en conjunto”.

Las autoridades empresariales aprovecharon la ocasión también para recorrer y conocer el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde se exponen todas las riquezas productivas y culturales que ofrece nuestra provincia.

Acompañaron al gobernador durante la agenda el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina; el vocal del directorio de YMAD, Marcelo Murua, autoridades del Ministerio de Minería, entre otros.