Luego del acuerdo firmado a nivel nacional por el aumento en el precio del pan, el

presidente del Centro de Industriales Panaderos y Pasteleros de Catamarca,

Miguel Juri, confirmó que en la provincia ya comenzó a regir el aumento lo que

lleva a que el pan francés tenga un precio que oscilará entre 320 y 340 pesos.

En ese sentido, Juri en diálogo con Radio Valle Viejo, comentó: “Tenemos que

informar que el Gobierno Nacional acordó con la Cámara de Sectores Panaderos

garantizar el precio del pan. Digamos que mediante el acuerdo, el precio va a estar

entre 320 y 340 pesos por kilo de pan francés, que es el precio de referencia”.

“Nosotros estábamos soportando un poquito para ver cómo resolvíamos acordar el

precio del pan y por esto las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y

Córdoba ya habían aumentado el precio, ya estaba en los 340 pesos”, señaló.

En esa línea, contrastó: “Nosotros teníamos retrasado este aumento, estábamos

haciendo un gran esfuerzo para retardar, pero el Gobierno Nacional ya acordó con

las cámaras, con la Federación Argentina de Panaderos este precio y potenciará

el fideicomiso de las harinas, que era un tema que estaba pendiente y se había

dado con solo en dos o tres molinos, nada más.

”Aquí el precio de referencia iba desde 260 hasta 290 pesos. Como digo,

estábamos haciendo un gran esfuerzo retardando un poco este aumento que ya

se había dado en otras provincias y ya con este acuerdo nacional, entramos

nosotros. Este aumento ya empieza a regir a partir de hoy -por ayer- en la

provincia, así que el kilo de pan francés estará entre 320 y 340 pesos, ese es el

acuerdo con el Gobierno”, afirmó.

Además, añadió que la suba “es inevitable porque las materias primas, los costos

en el sector se fueron muy altos, tal es así que para agosto ya se estaba previendo

que si no llegaba a un acuerdo como este con el fideicomiso de harina, un pan a

400 pesos el kilo, que es una barbaridad”. “Digamos que hay una incertidumbre en

la parte económica que nos lleva a esta situación”.

Por otra parte, Juri señaló: “En el mostrador mermaron las ventas. Con lo que

pasa con la economía, ya no nos deja rentabilidad porque aquí a Catamarca

estaba llegando la harina de un solo molino, que era Cañuelas, y llegaba para

algunas panaderías con harina subsidiada. Todos los otros molinos no la tenían,

así que ahora el Gobierno se comprometió a incorporar más molinos para el

subsidio. Por el momento acordamos ese precio porque, como digo, ya venía

agosto, en donde iba a haber más aumento”.