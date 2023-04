La Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud informó ayer que

en la última semana epidemiológica (SE14) se detectaron 121 casos positivos de

Dengue en la Provincia.

Del total de los casos, 2 pertenecen al departamento Ancasti, 38 a Capital, 3 a

Fray Mamerto Esquiú, 68 a La Paz, 2 a Santa Rosa y 8 a Valle Viejo.

En cuanto a la procedencia de los casos, 10 son importados, 23 se consideran

autóctonos y 88 se encuentran en investigación.

El serotipo identificado en el total de los casos confirmados es el DEN-2, salvo dos

casos con serotipo DEN-1.

El rango de edad de las personas afectadas es de 2 a 91 años, con una media de

38 años.

Ante el aumento de los casos de dengue, el equipo de Salud trabajó en tareas de

bloqueo en Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, entrega de folletería y consejería

para evitar los criaderos del mosquito.

Vacuna contra el dengue

Ante el aumento de casos de dengue en Argentina, (28.235 en todo el país según

el último reporte), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica (ANMAT) analiza la posibilidad de aprobar la vacuna QDENGA

desarrollada por el laboratorio japonés Takeda.

A fines del año pasado fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos y

recientemente fue aplicada en Brasil.

La investigadora principal del Conicet, Daniela Hozbor, habló sobre la posibilidad

de tener una vacuna que inmunice los efectos del dengue transmitidos por ciertos

mosquitos antes de fin de año. “La vacuna japonesa se autorizó en Europa a fines

del año pasado y también en Brasil. Es una vacuna contra los cuatro serotipos de

dengue y demostró que puede ser aplicada en población que no fue afectada por

la enfermedad”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Está diseñada para proteger contra cualquiera de los 4 serotipos del virus dengue.

Consiste en dos dosis que pueden aplicarse en personas que no hayan tenido la

infección previamente.

El fármaco, según estudios, obtuvo resultados que alientan en términos de

efectividad para la prevención de la enfermedad: previno el 84% de los casos de

hospitalización por dengue y el 61% de los casos de dengue sintomático en la

población general.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que se está “trabajando para

minimizar el impacto” del dengue, señaló que son 14 las jurisdicciones con

“circulación autóctona” y subrayó que se trata de una enfermedad que “requiere el

abordaje nacional, provincial, municipal y de la comunidad, y de áreas de fuera del

sistema de salud”.

Según el último informe, se notificaron en el país un total de 28.235 casos de

dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina y cuya

circulación viral se detectó en 14 jurisdicciones.

Vizzotti reiteró las medidas de prevención que van desde evitar la picadura del

mosquito Aedes aegypti -vector de la enfermedad- hasta la eliminación de

reservorios de agua donde se pueda criar la larva del insecto.

También pidió la “consulta precoz” ante la aparición de síntomas y destacó que es

“falso” pensar que la fumigación soluciona el problema.

“No hay que fumigar siempre. Es falso pensar que fumigando se soluciona”, dijo

Vizzotti y explicó que ese método sólo combate al mosquito que está volando pero

que no destruye sus larvas.