Continúan las repercusiones tras las palabras del gobernador Raúl Jalil. En este

caso, el legislador oficialista Augusto Barros se refirió a la oportunidad que viene

junto a la pandemia para transformar el Estado como lo apuntó el mandatario. “La

reforma del Estado es una necesidad. Y debe quedar claro, la reforma significa un

reacomodamiento estatal que no es privar fuentes de trabajo ni salarios a los

trabajadores”, dijo el legislador. En este orden de ideas, argumentó que “la pandemia

ha puesto en evidencia falencias en general de la administración pública que se

pueden corregir”.

Barros también explicó los cuatro decretos emitidos por la Provincia que fueron

criticados por la oposición. “Se debe hacer una breve aclaración: no son Decretos de

Necesidad y Urgencia (DNU) los que realizó el Gobernador, se trata de decretos en

tiempos de receso legislativo”, dijo.

Indicó que “son instrumentos establecidos en la Constitución de la provincia y ante

los cuales el Gobernador tiene facultades constitucionales para utilizarlos”. Remarcó

que si bien el mandatario puede hacer uso de una herramienta constitucional, ello no

implica “que no vaya a haber debate sobre esto”. “El Ejecutivo tomó decisiones a

través de estas facultades que tiene y la necesidad de determinadas acciones de

gobierno en esta situación de pandemia”, sostuvo en diálogo con Mirada Ciudadana.

En cuanto a la ley de emergencia y movilidad laboral, el diputado comentó que

“todavía no tenemos el proyecto, una vez que ingrese a la cámara lo podremos

evaluar”. Barros sostuvo que “lo cierto es que estamos en una emergencia” y

consideró que “el Gobierno de la provincia necesita herramientas que la Legislatura

debe proveerle. Hay temas importantes de salud, seguridad, educación, que

debemos tener en cuenta”.

