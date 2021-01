Música

Foo Fighters anunció la llegada de su nuevo single “Waiting On A War”, ¡y hay adelanto!

La canción es la última extraída del décimo álbum de estudio de la banda, “Medicine At Midnight”, que se lanzará el 5 de febrero.

Para dar la noticia, Dave Grohl escribió a través de Twitter:

“Cuando era niño y crecía en los suburbios de Washington DC, siempre tuve miedo de la guerra”, escribió. “Tuve pesadillas con misiles en el cielo y soldados en mi patio trasero, probablemente provocadas por la tensión política de principios de la década de 1980 y mi proximidad al Capitolio de la Nación”. Pasé mi juventud bajo la oscura nube de un futuro sin esperanza”.

‘Waiting On A War’

The new song releasing January 14th.#MedicineAtMidnight pic.twitter.com/tHG1FqexVN

— Foo Fighters (@foofighters) January 13, 2021