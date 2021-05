En la jornada de hoy, en la Cámara Penal N° 1 está previsto de inicio el debate oral y

público contra Naim Vera por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, la joven

brutalmente asesinada el pasado 1 de marzo de 2020.

El juicio, si bien se trata una audiencia abierta al público, por cuestiones sanitarias,

estará ajustado a los protocolos vigentes para evitar la propagación del coronavirus.

Según las fuentes judiciales consultadas, la sala de audiencia fue acondicionada para

tal fin.

El tribunal estará compuesto por los jueces Fernando Estéban, Mauricio Navarro

Foressi y Carlos Rodolfo Moreno, mientras que por parte de la defensa del imputado

lo hará el abogado Gonzalo Ferreras, de la provincia de Córdoba, y la representación

del Ministerio Público Fiscal en forma conjunta será ejercida por el investigador Hugo

Costilla y el camarista Jorge Silva Molina.

“Los abogados del Diablo”

Anteayer, familiares y allegados a Brenda Micaela Gordillo volvieron a marchar por

las calles de la ciudad para pedir justicia por el femicidio de la joven al cumplirse el

pasado 1 de mayo un año y dos meses del cruento hecho de sangre.

El grupo, que se concentró en la plaza 25 de Mayo, se movilizó hasta Tribunales en

su pedido de justicia y cárcel perpetua para el único imputado en la causa.

En la movilización, El Esquiú Play dialogó con María Isabel Espeche, la madre de la

joven asesinada, quien expresó que “ojalá sea la última marcha. Estamos pidiendo

cadena perpetua para el femicida. Es muy dolorosa (la situación), nos dejó un dolor

muy grande este femicida. Pero a la vez, también, mi hija me está dando muchas

fuerzas, la gente también, para enfrentar a este femicida en el juicio, para tenerlo

cara a cara, como lo he venido repitiendo desde el principio. Estoy fuerte para

enfrentar a este femicida”.

La madre también pidió que no haya más demoras ni dilaciones para el inicio del

debate, expresando que “ojalá los abogados del Diablo no pongan ninguna excusa

para que el juicio se pueda iniciar el 5, como la cámara lo dictaminó”.

Espeche agradeció a la comunidad, que la acompañó desde el año pasado. “La

gente siempre está presente y me da muchas fuerzas para salir adelante. Gracias a

mis abogados también, que estuvieron al pie del cañón”, manifestó.

Por último, la madre envió un mensaje para los padres de los jóvenes que podrían

declarar en el juicio a favor de Vera Menem, diciendo que “a los padres de esos

jóvenes (les pido) que reflexionen, que hagan reflexionar a sus hijos, que van a

declarar a favor del femicida. Que no se manchen, que no manchen sus nombres,

que no tienen argumentos para defender a un femicida. Es lamentable y es triste ver

que se presten para un femicida sabiendo lo que hizo, con la crueldad, con la

maldad, con cómo se ensañó con mi hija. Que no dejen que sus hijos se manchen,

que no se presten a este abogado corrupto”, concluyó.

Femicidio

Es necesario recordar que el 1 de marzo de 2020 la joven, que mantenía una relación

sentimental con el imputado, fue asfixiada y luego su cuerpo quemado en una

parrilla.

El presunto femicida arrojó sus restos en un conteiner y a la vera de la ruta N°4.

