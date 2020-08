Durante los cortes de calle y la marcha que protagonizó el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, el secretario general Walter Arévalo se descargó contra el Gobierno y el Poder Judicial. Aseguró que la semana pasada, tras ser imputado, no quedó detenido porque los fiscales “son unos cagones” e insistió en que mantendrá la protesta en las calles por los precarizados.

“Me mandaron a marcar los dedos. Si es por defender al trabajador, iría orgulloso detenido. No me detuvieron el viernes porque los fiscales son unos cagones”, vociferó el gremialista en pleno centro de la Capital.

En ese tono, apuntó contra la Municipalidad porque “dejaron en la calle a los que siempre les levantaron la basura”. “Nos dicen que estamos en contra de los comerciantes y los vecinos por salir a la calle. Les cuento que los comerciantes y los vecinos lo votaron a Gustavo Saadi para que le solucione los problemas y no lo hacen por la

soberbia con la que se manejan”, disparó.

Más tarde, dijo que se siente “la indiferencia de los trabajadores municipales que cobran por contrato” y que esa indiferencia “la van a pagar después, y no lo digo en tono de amenaza, sino por lo que estamos viviendo”, sostuvo.

Consultado por El Ancasti TV sobre las declaraciones del gobernador Raúl Jalil, que aseguró que no permitirían más piquetes que obstaculicen el derecho a trabajar, Arévalo sostuvo que “fueron una amenaza directa y un atentado contra el movimiento organizado”.

Por último, el titular del SOEM adelantó que mantendrán las medidas de fuerza y que si surgen nuevas modalidades las decidirán “sobre la marcha”.