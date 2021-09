La ministra de Salud, durante la entrega de bienes en el hospital de Belén, hizo

referencia a las nuevas medidas anunciadas por Nación y en cuanto al uso del

barbijo señaló que “aquellas personas que deseen seguir usando el barbijo, lo

usarán”.

Al respecto, Palladino expresó: “Hoy Catamarca está con una baja de casos, con

una de las tasas de letalidad más baja de todas las provincias, con un porcentaje de

población mayor de 18 años vacunados muy alta, más del 90%, con segundas dosis

mayores de 50, más del 70% y ya estamos en estos días vacunando a los mayores

de 18 hasta 50 con la segunda dosis”.

“También, con medidas que nos cuidan y hacen que las nuevas variantes tarden en

entrar, entonces creo que todo esto hace que hoy tengamos muchas actividades

habilitadas, que sigamos usando el barbijo como un cuidado. Creo que cambiamos

un hábito, entonces como todos los hábitos después cuesta ir hacia otro hábito, pero

me parece que hay que ser cautos, hay que ir observando cómo viene nuestra

situación”, indicó.

En esa línea agregó: “Nosotros como provincia tenemos que sentarnos y ver cómo

organizarnos, con qué protocolos, cómo es la planificación, qué primero, qué

después y también está la voluntad de cada uno de nosotros porque la medida que

anunciaron dice deja de ser obligatorio el barbijo, es decir yo puedo decidir si lo sigo

usando o no”.

“También denota una comunidad responsable porque si no necesitan que te obliguen

porque sabes que en algunos lugares está bueno por un tiempo más seguir

usándolo, aquellas personas que deseen seguir utilizando el barbijo, lo usarán, pero

todavía Catamarca no se expidió”, afirmó.

Por último, dijo que “esto es un deseo, es una planificación a futuro, hay que

conversar y a medida que veamos cómo vienen nuestros indicadores y como se

desarrollan estos 15 días que nos quedan hasta el primero de octubre, después del

DNU nacional seguramente Catamarca como hace siempre sacará algún decreto”.

Entrega de bienes

La ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, visitó la ciudad de Belén,

donde entregó una camioneta, comprada con fondos provinciales, para el Área

Programática Nº11 y que se utilizará en rondas sanitarias del Área. Además, una

moto destinada a la localidad de Ampujaco, departamento Belén, con el fin de brindar

herramientas al agente sanitario de la zona.

