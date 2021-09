Luego de que el Gobierno nacional anunciara la vuelta de los boliches con un aforo

de hasta el 50% a partir del 1 de octubre, la expectativa es alta para los propietarios

de boliches de nuestra provincia.

Al respecto, Martín Bordonaro, propietario de “Clown Disco”, comentó: “La verdad

que estamos con mucha expectativa porque fue una espera muy larga, ya van a ser

casi dos años sin trabajar así que ojalá que se pueda volver tranquilos, con todos los

protocolos para que la gente que lo esperaba pueda salir a disfrutar”.

“Nosotros nos reunimos con Mariela Romero (secretaria de Protección Ciudadana),

que desde que arrancó la pandemia estuvo al pie del cañón con nosotros, pero

bueno quedamos a la espera, ella nos dijo que va a pelear por lo nuestro, le va a

presentar al intendente y ojalá que sea con el visto bueno”, señaló.

Asimismo, detalló que “el aforo sería del 50%, la mitad de la capacidad que tienen

todos los boliches es lo que va a estar habilitado, nosotros en particular tenemos la

habilitación incluyendo el patio de un total de 4500 así que estaría habilitado para

2250”.

“No es lo ideal, pero bueno antes que hacerlo con mesas y sillas como lo venimos

haciendo y que además era algo totalmente nuevo para nosotros, por ahí era medio

desorganizado porque no estábamos acostumbrados, como digo no es lo ideal, pero

mejor seguro”, afirmó.

En lo que respecta a los protocolos, Bordonaro comentó: “Todavía no está todo

definido, pero seguramente serán los protocolos que todos conocemos como barbijo,

alcohol, carnet de vacunación, es decir los mismos cuidados que se hacían en el

formato bar, pero ahora ya se va a poder bailar”.

En cuanto a una fecha estimativa para la apertura, señaló que “tenemos la

expectativa de que sea a partir del 1 de octubre y si es así nosotros tenemos

pensado arrancar el 7 de octubre si es que todo va bien y se proyecta así, sería

volver ese jueves que es el fuerte nuestro, así que estamos preparando un show

lindo. Nosotros tenemos un patio grande así que con la mitad de la capacidad habrá

espacio si uno no quiere estar tan junto al resto”.

Además, añadió: “La gente lo viene pidiendo y ahora con los demás boliches que

publicamos que se vuelve, la gente obviamente está con mucha expectativa, mucho

tiempo encerrada pasó. Con esto de la pandemia nos juntamos con los otros

propietarios de los boliches, estamos en contacto y eso es bueno, suma”.

Relacionado