Flavio Fama, senador Nacional y candidato a Gobernador por JPC, también dio su

análisis del Debate Presidencial, opinando que el mismo fue de menor a mayor en

términos de intensidad; al tiempo que criticó la estructura del debate dado que el

tiempo no permite a los participantes “explayarse”.

Asimismo, planteo que en su caso “es más de la propuesta que de la

confrontación”.

Sobre la intervención de algunos presidenciables, Fama dijo que “creo que Patricia

Bullrich tuvo una actitud muy clara en términos de la defensa de los valores, los

principios, lo que ella piensa lo que en realidad hay que hacer con el país”,

mientras que otro de los participantes sostuvo que “Schiaretti abusó del ejemplo

Córdoba. Si Schiaretti quiere ser presidente tiene que ser más ambicioso en su

mensaje”.

Sobre Javier Millei, Fama manifestó que el mismo en el debate “estuvo muy

nerviosos, inclusive hablando de economía, cosa extraña en donde uno se da

cuenta que Milei hablando solo con un periodista es una cosa y debatiendo (…) la

verdad que a mí me dio la sensación de poca solidez”.

Para concluir, sostuvo, en Radio One, que espera que en el próximo debate los

candidatos sean “más firmes” y “más contundentes y menos combativos”