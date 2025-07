Apple ha acusado a un exempleado por presuntamente robar información confidencial de las gafas Vision Pro justo antes de unirse a Snap, la empresa matriz de Snapchat. En la demanda presentada por la compañía de Cupertino se acusa a este trabajador de una sustracción ilegal de un «volumen masivo» de documentos con información confidencial de los sistemas internos de Apple y de las Vision Pro. Eso sí, esta persona no era un cualquiera en la empresa.

Apple demanda a un exempleado por robar información confidencial

Di Liu, es un ingeniero que pasó siete años en Apple, donde ascendió hasta convertirse en ingeniero senior de diseño de producto y trabajo en el desarrollo de las Apple Vision Pro. Según informan desde The Verge, afirmo falsamente que renunciaba a su trabajo por motivos de salud y no revelo que tenía un nuevo empleo similar en Snap. Y de esto es de lo que se le acusa.

Es decir, Liu no dejaba a la compañía de Cupertino por motivos de salud, sino porque ya tenía un acuerdo con Snap, el cual acepto dos semanas antes. Es por eso que, al no informar de que iba a comenzar un trabajo similar en otra empresa, pudo seguir accediendo a los documentos que tenía en Apple, a la tecnología de la versión que se lanzó al público, así como a todo lo que todavía no está implementado.

En la imagen, Apple Vision Pro. Mylo Kaye via Unsplash.com

Esto impidió que Apple revocara de forma inmediata el acceso de Liu a los sistemas internos, un protocolo habitual que desde la firma activan cuando uno de sus empleados se incorpora a la competencia, por lo que pudo descargarse miles de documentos y guardar todos ellos en una cuenta personal. Apple se dio cuenta de todo esto en el momento que examinaron su Mac de trabajo.

Liu no solamente utilizó su ordenador de trabajo para almacenar toda esta información, sino que también habría eliminado elementos clave para ocultar el movimiento de los archivos. Por el momento, Apple no puede determinar con exactitud todo lo que Liu descargo, pero se cree que son documentos que tienen que ver con el I+D del dispositivo, datos sobre costes, control de calidad y suministro.

Esto es lo que reclama Apple a su extrabajador

La marca de la manzana no ha acusado a Snap en la demanda, ya que no tiene motivos para relacionarla con la conducta de Liu, pero sí que sugieren que este pretendía usar la información extraída y confidencial en Snap con sus gafas Spectacles.

Apple reclama a Liu una indemnización por daños y perjuicios no especificada por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y solicita que se le obligue a devolver los documentos robados, además de una orden judicial para inspeccionar sus dispositivos y cuentas en la nube.

