Apoyada en una baranda Ester Expósito mostró (sin querer queriendo) su top de encaje negro

21 diciembre, 2020 14:45

Ester Expósito volvió a seducir a sus seguidores de Instagram con una espectacular foto en el balcón al atardecer.

Ester Expósito es la actriz española más seguida en Instagram. Con más de 26 millones de seguidores, su popularidad sigue creciendo con cada nuevo posteo.

La joven, de sólo 20 años, que saltó a la fama por su papel de marquesita en Élite, supo demostrar su talento además de su innegable belleza. La dos veces ganadora de los Premios de Teatro de Madrid como Mejor Actriz (2013 y 2015), también se lució en Alguien tiene que morir.

Y para continuar con su meteórica carrera, ya está enfocada en su nuevo proyecto: la docuserie Peace Peace Now Now, con temática feminista sobre la violencia de género. Mientras tanto, se mantiene muy activa en las redes, donde publica imágenes artísticas de alguna campaña publicitaria, o fotos del detrás de escena de sus trabajos. Precisamente promocionando un perfume, compartió una postal que encendió pasiones entre sus fans.

Con un top de encaje negro, con transparencias, y el cabello recogido, Ester Expósito posa a contraluz, con las últimas luces del día recortando las siluetas de los edificios de la ciudad. “qué tendrá la noche…✨🌒”, escribió junto al retrato.

Una bellísima imagen, que destacaba su belleza natural y si cuidada figura. En una hora llegó a casi un millón de “likes”., y miles de comentarios elogiosos: “Diosa”, “Reina👑”, “Trop Belle”, y “Demasiado hermosa”, por ejemplo.

Aunque su corazón ya tiene dueño, porque está de novia con el actor mexicano Alejandro Speitzer, Ester Expósito recibe con agrado los mensajes de sus admiradores. Pero se muestra muy enamorada: “Es una de las personas más maravillosas que he conocido en todos los sentidos”, dijo, hablando de Speitzer. “Es muy trabajador, talentoso y luego como persona es de lo mejor que he conocido, pero eso me lo guardo para mí”, agregó.

