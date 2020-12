21 diciembre, 2020 14:38

Un hombre se encontró con una nota muy dulce mientras arreglaba el auto de uno de sus clientes. La compartió en “Reddit” y emocionó a todos.

Un hombre estaba arreglando un auto y se encontró con una nota muy conmovedora que estaba atascada en los controles del auto del conductor. Ni bien la encontró decidió compartirla en “Reddit” donde muchas personas se sintieron conmovidas.

La nota decía “Te amo papá”, y fue escrita por un niño a mano. El mecánico al encontrarse con el papel se emocionó y decidió compartirlo a la red social y escribió: “Esta pequeña carta en el automóvil de un cliente me recordó hoy, otra de las razones por la que acepté este trabajo, todo lo que hacemos tiene un impacto en toda la familia y está en nuestras manos mantenerlos a salvo. No importa lo frustrante que pueda trabajar con autos, esto me recuerda lo importante que es hacer bien nuestro trabajo”.

En un año donde mucha gente se sintió muy golpeada por todo lo sucedido, la reflexión del mecánico junto con la nota del niño hizo reflexionar a más de uno y consiguió traspasar la pantalla llegando a los corazones de todos los internautas

Los que se sintieron conmovidos por la publicación decidieron hacérselo saber a este mecánico tan sensible y comentaron: “Creo que esta es la mejor publicación que he visto aquí en mucho tiempo …”, Otro usuario estuvo de acuerdo y agregó: “¡Amén, amén. Como asesor / gerente durante los últimos 20 años, estoy realmente asombrado por los técnicos asombrosos, dedicados y de calidad que he encontrado a lo largo de los años”

Además otras personas, aprovecharon para bromear y expresaron: “Importante para la vida … antes de dejarle tu auto a un mecánico escribí una nota con letra de niño y pégala en tu coche. Eso te asegurará que tu auto va a tener un cuidado muy especial”

