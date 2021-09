El director del Hospital de El Rodeo, Dr. Luis Castro, habló sobre la importancia de

que jóvenes y adolescentes que visiten la villa turística se realicen testeos para

Covid-19 ante la presencia de síntomas.

“¿Por qué nos preocupa el tema de los test? Porque los chicos, cuando están con los

amigos y están sintomáticos, no los vamos a captar. Apelamos a la responsabilidad

de los chicos, apelamos a la responsabilidad de los padres. Cuando estén

sintomáticos, se lleguen por los nodos de testeos porque nos va a permitir detectar

rápidamente y hacer el bloqueo correspondiente”, comentó Castro a El Esquiú.com.

El profesional de la salud explicó que en El Rodeo habrá dos nodos de testeos: uno

estará instalado en el ingreso al municipio y, el otro, en el hospital. Luego, destacó

que hoy estarían alistando el nodo en el ingreso a la villa. También detalló que los

días viernes, sábado y domingo de esta semana los nodos funcionarán las 24 horas.

Por otra parte, dijo que es importante que jóvenes y adolescentes puedan testearse

en la Capital “en términos de comodidad, tanto para nosotros como para que los

podamos testear. No queremos hacer que un día miércoles que estén ingresando los

chicos, haya 100 vehículos esperando un testeo”.

Ya hubo ingreso de estudiantes

Castro remarcó que recibió información de que “ya estaban ingresando chicos (a El

Rodeo), ya se estaban instalando porque pareciera que la modalidad de alquiler no

es menos de cinco días”.

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a las burbujas y a la dificultad de que éstas

se puedan conformar en los festejos por la Semana del Estudiante. A modo de

ejemplo, indicó: “10 chicos que van a una casa se entrecruzan con 10 chicos que van

a otra casa y esos se mezclan con otros 10 que viven al comienzo del pueblo. Es

imposible manejarlos en burbuja. Cada uno tiene amigos particulares en otros

grupos”.

