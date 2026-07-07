La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) lleva adelante una asamblea de trabajadores en la empresa Liex Zijin, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo sin obtener respuestas concretas a una serie de reclamos que consideran legítimos y prioritarios.

El secretario general de AOMA, Gustavo Molina, explicó que el conflicto no solo involucra planteos de la organización sindical, sino también demandas compartidas por otros gremios que prestan servicios en el yacimiento.

“Estamos llevando adelante esta asamblea porque ya agotamos todas las instancias de diálogo y todavía no tenemos respuestas concretas a reclamos que son totalmente legítimos, no solo de nuestra organización sino también de otros sindicatos”, expresó Molina.

Entre los principales puntos planteados se encuentran cuestiones vinculadas a la seguridad, el bienestar y las condiciones de habitabilidad de los trabajadores. Además, el dirigente señaló la preocupación por las extensas jornadas laborales que se vienen registrando en algunos sectores, especialmente en el transporte de salmuera.

“A eso se suman temas salariales que aún no hemos logrado resolver y que también generan un profundo malestar entre los trabajadores”, agregó.

Desde AOMA remarcaron que siempre privilegiaron la vía del diálogo y la negociación como herramientas para resolver los conflictos, aunque advirtieron que esa instancia debe traducirse en medidas concretas.

“Desde AOMA siempre apostamos al diálogo, pero ese diálogo tiene que traducirse en soluciones concretas. Esperamos que la empresa comprenda la gravedad de la situación, asuma su responsabilidad y dé respuestas antes de que el conflicto se profundice”, concluyó Gustavo Molina.

Fuente: Datamarca