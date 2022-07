Un grupo de pediatras del Hospital de Niños Eva Perón, se reunió con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil y la ministra de Salud, Manuela Ávila, ayer en Casa de Gobierno. Luego del encuentro, tanto la funcionaria de Salud como los profesionales médicos coincidieron en que fue positiva la charla. Contaron que elaborarán una propuesta que presentarán al Ministerio de Trabajo para avanzar en una mejora para el sector. “Pudimos intercambiar las inquietudes que tenían los profesionales, se plantearon varios puntos, vamos a trabajar con la ministra de Trabajo, los médicos quedaron en hacer una propuesta, vamos a seguir trabajando con ellos a los fines de llegar a un acuerdo. Tenemos que ser conscientes de que los aumentos se darán en función de la posibilidad que tiene la provincia, eso se planteará y luego se charla con la ministra de Trabajo”, expresó Ávila. Ante la consulta sobre el reclamo del servicio de Enfermería, la funcionaria señaló que a diferencia de los médicos, el resto no le presentó nada formal y tampoco se había reunido con el sector, por ende, no pudo comenzar a trabajar sobre tales planteos. Por su parte, la pediatra Silvia Barrientos manifestó que levantarán el estado de asamblea permanente, elaborarán la propuesta y la presentarán. “Queremos agradecer al gobernador que nos recibió, la reunión fue positiva y vamos a transmitir a los colegas, se levantará de manera provisoria la asamblea hasta la nueva reunión. Tenemos la buena voluntad de poder arreglar este conflicto y las autoridades son conscientes de que el salario es bajo, no da para exigir demasiado por la situación económica», señaló.