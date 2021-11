Estudiantes de la carrera Educación Primaria del Instituto Superior “Clara J.

Armstrong” se manifestaron anoche, interrumpiendo el tránsito en la intersección de

las calles San Martín y Salta en reclamo de un docente de la materia Residencia.

Los estudiantes, que serían alrededor de 200, cursan en el edificio de la zona sur de

la ciudad y aseguran que tomaron la determinación de manifestarse públicamente

frente al edificio céntrico debido a que desde hace varios meses que realizan el

pedido de asignación de un docente de la materia y a poco más de un mes de fin de

año no han obtenido solución.

En la manifestación, una de las alumnas comentó sobre el reclamo: “Nosotros

queremos y exigimos un profesor de residencia que es la única materia que nos

queda, ya está cerrando el ciclo lectivo por lo que exigimos que la rectora o la

ministra de Educación nos den un profesor para poder recibirnos porque es nuestro

derecho”.

En idéntico sentido, otra de las estudiantes comentó que “desde abril que estamos

sin profesor, la mayoría de nuestros compañeros de otras carreras consiguieron el

profesor de Residencia y nosotros no podemos, es una injusticia esto”.

En relación con la respuesta que obtienen de parte de las autoridades del IES,

explicaron que “nos dicen que pronto vamos a tener profesor, que ya están

concursando los docentes y no concursan. Son 200 chicos, los que estamos acá

somos parte de los que pudimos venir. Queremos una solución urgente”.

