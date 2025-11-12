El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales, visitaron la muestra anual de escuelas técnicas, denominada ExpoTec, que se lleva a cabo en la jornada de hoy en Plaza 25 de Mayo.

Se trata de una actividad prevista en el marco de la Semana de la Educación Técnica y consiste en un stand institucional con la presencia de la totalidad de las escuelas técnicas, agrotécnicas y los diversos centros de formación profesionales. Un total de 28 instituciones educativas se nuclean en esta exposición, que tiene por objetivo exponer la totalidad de los trabajos que realizan los alumnos durante el cursado que se formula a lo largo del año académico.

En este sentido, Matías Cabrera, director de Educación Técnica de la provincia, explicó que “producto de celebrarse la Semana de la Escuela Técnica se llevó a cabo diferentes actividades en toda la provincia, concluyendo con esta exposición, denominada ExpoTec, en el Paseo de la Fe”.

Asimismo, se informó que en la oportunidad se procederá a la entrega de indumentaria para aquellos alumnos que cursan el sexto año y que en el próximo ciclo lectivo efectuarán las prácticas profesionalizantes. “Se trata de 400 alumnos, con un total de 750 prendas, que además recibirán equipamiento para los talleres como soldadoras de última generación, que serán utilizadas en los distintos perfiles establecidos del Consejo provincial de Educación, Trabajo y Producción que viene trabajando en forma conjunta con los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo en conjunto con las distintas cámaras empresarias del medio”, concluyó.