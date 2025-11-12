Continuando con su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos del medio, en la mañana de este miércoles 12 de noviembre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita las dependencias del PAMI, ubicadas en avenida Güemes entre calle Sarmiento y avenida Hipólito Yrigoyen, ciudad capital.

La Sagrada Imagen fue recibida con mucha alegría y devoción por quienes allí cumplen sus tareas diarias y por aquellas personas que se encontraban realizando algún trámite en las oficinas del organismo público nacional.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, manifestó que “la presencia de Nuestra Madre en su advocación del Valle viene para visitar, acompañar, aconsejar y recoger sus intenciones en este lugar donde atendemos a los hermanos de la tercera edad, que vienen afligidos y preocupados por su salud. Le vamos a pedir a Nuestra Madre, que nos enseñe a atender, escuchar, ser solícitos y tener paciencia, para que la Madre nos dé la compañía y el auxilio que necesitamos en nuestro corazón”.

Luego del rezo del Pésame, el sacerdote proclamó y reflexionó en torno al Evangelio de San Lucas, correspondiente a este día. Tras lo cual invitó a pedirle “al Señor, rezándole un Padrenuestro, que nos conceda la virtud de la paciencia en nuestras vidas, para poder acompañar a los hermanos que llegan a este lugar”, dijo.

Asimismo, rogó “por las intenciones de cada uno de ustedes, por sus compañeros que están enfermos o pasando alguna dificultad espiritual profunda, y vienen a presentarle a lo largo de esta mañana”.

Como corolario de esta bienvenida, todos juntos alabaron a la Virgen con el canto y recibieron la bendición.

En la oportunidad, el padre Cabrera bendijo una urna con la imagen de la Virgen del Valle que veneran en el lugar.

En Fiscalía General Federal

También en esta mañana, la Virgen del Valle visita las oficinas de la Fiscalía General Federal, donde fue recibida por quienes allí se desempeñan, en un clima de recogimiento y alegría por la presencia de la Santísima Madre.

Recordamos que las visitas de la Sagrada Imagen se vienen realizando desde el mes de octubre, como preparación para las próximas festividades marianas, que se desarrollarán del 29 de noviembre al 8 de diciembre.

CRONOGRAMA

Jueves 13

7:30 a 11:30 Tribunal Oral Federal.

10:00 a 20:00 Hospital de Niños Eva Perón.

Viernes 14

7:30 a 11:30 Juzgado Federal Nº 1.

8.00 a 19:00 Tránsito Municipal.