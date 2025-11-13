El intendente de la Capital participó del emotivo evento Gran cierre de OVO el programa que guía la proyección de vida de otros 110 alumnos del SEMEl intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participó en el acto de cierre del Programa Municipal OVO (Orientación Vocacional Ocupacional), un evento que reunió a más de 110 alumnos de 6º año de las escuelas secundarias Gustavo Gabriel Levene y Miguel Cané, en sus turnos mañana y tarde. La jornada, celebrada en el Nodo Tecnológico, marcó la culminación de un ciclo lectivo enfocado en el autodescubrimiento y la proyección de vida de los jóvenes egresados.

El Programa OVO, que finaliza su quinto año, representa un lineamiento de vanguardia institucionalizado en el Sistema Educativo Municipal.

Su objetivo primordial es guiar a los estudiantes en un proceso de autoconocimiento, ayudándoles a identificar sus habilidades y competencias clave para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y laboral. Al ser gratuito, garantiza el acceso a esta orientación de calidad para todos los alumnos del SEM.

La propuesta se desarrolló a lo largo del ciclo lectivo mediante 9 encuentros presenciales bajo la modalidad de taller vivencial, una metodología que permite a los alumnos profundizar la adquisición de herramientas necesarias para afrontar con éxito el proceso de selección de carreras o trabajos.

El circuito de formación incluyó la participación de instituciones, emprendedores independientes y salidas didácticas a la UNCa y a la escuela de Orfebrería, con el fin de motivar a los estudiantes en su camino de decidir qué es lo que quiere para su futuro.

Durante el acto, el intendente Gustavo Saadi resaltó el valor del programa y se dirigió a los egresados: «Voy a rescatar dos frases que me encantaron: alguien dijo que este programa le sirvió para proyectar su futuro y, más que proyectar el futuro, creo que sirve para proyectar su vida. De aquí para adelante, comienza una nueva etapa, linda, hermosa, y quizás con un poco más de responsabilidades».

El jefe comunal también valoró: «Algo que también me gustó mucho es que aquí aprendieron que equivocarse no está mal. Todos nos equivocamos. Y por ahí, esa creencia que hoy en esta sociedad tan difícil que vivimos tenés que ser un gran exitoso para ser reconocido, no es así. Todo el mundo se equivoca».

Por último, el Intendente aprovechó el marco del Nodo Tecnológico para instar a los jóvenes a seguir creciendo, sin importar el camino que elijan. «Los que quieran estudiar, que estudien. Yo siempre he inculcado: estudien, es lo que muchas veces iguala oportunidades. Los que quieran emprender, que emprendan. Los que quieran estudiar tecnología, tienen este Nodo Tecnológico. Los que quieren trabajar, que trabajen, pero siempre, siempre háganlo de manera honesta, profesional, siempre siendo buenas personas. Porque en definitiva lo que uno intenta es vivir en un mundo mucho más humano. Nos sentimos orgullosos nuevamente que dentro de las escuelas municipales tengamos este programa».

El proceso que culmina su quinto año y continuará ofreciendo estos instrumentos necesarios para que cada estudiante logre construir su futuro desde una mirada integradora y con base en su propia realidad local.

Durante la jornada se reconoció a los profesionales, denominados mentores, que coordinaron cada grupo de trabajo, Lic. Mariana Santillán, Lucía Carranza y Prof. Cynthia Yapura de la escuela Gustavo Gabriel Levene. Por parte de la escuela Miguel Cané, recibieron sus distinciones, la Lic. Emelina Salman Saadi, Prof. Erika Melo, Lic. Mariana Villafañe y Prof. Agostina Palacio.

Acompañaron al intendente, la Secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco, la ‌Directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni, el ‌Director de Educación, Néstor Toledo, la Administradora de las Escuelas Municipales, Ana Laura Correa y la Sub Secretaria de Salud, Ana Lagoria, entre otras autoridades municipales.