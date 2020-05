26 mayo, 2020 20:24

El presidente Alberto Fernández habló sobre los contagios de coronavirus en las cárceles, la desigualdad en el país y los infectados en Villa Azul.

Alberto Fernández, sobre los contagios de coronavirus en cárceles : “Que el Estado no reaccione es un acto inhumano”

El presidente Alberto Fernández retomó el tema de cárceles en un acto junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicilllof. Durante su discurso habló sobre las condiciones de hacinamiento y el peligro que generan sobre un foco de contagio del coronavirus.

El mandatario explicó que la pandemia del coronavirus mostró la desigualdad en la que se vive en nuestro país. “Lo primero que debe enseñarnos es que vivimos en un país injusto y ahora nadie tiene excusa de decir ‘no me di cuenta’, porque todos lo vimos”, contó.

Además, Alberto Fernández dijo que “el desafío no es mano dura o mano blanda” por la liberación de los presos que tanta polémica generó en el último mes. “Encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing”, criticó el presidente.

En cuanto a al posible contagio de coronavirus en las prisiones dijo que “tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa”.

“Decimos vivir en un país federal, pero en los hechos actúa como unitario; con un Estado que acumula y distribuye con cierta discrecionalidad y gobiernos provinciales que toman y distribuyen con discrecionalidad”, sostuvo Fernández.

“En Villa Azul están las dos Argentinas”, afirmó el presidente que agregó: “el barrio que se construyó con condiciones dignas, en el que el contagio es infinitamente menor que cuando verificamos en la zona más débil de ese mismo barrio”.

“Si somos gente digna, no podemos permitir que esa situación de desigualdad se profundice. Pero no va a haber magia del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros”, cerró el mandatario.

