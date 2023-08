En el marco de la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas

y Obligatorias (PASO) se ponen a debate iniciativas, propuestas e inclusive uno de

los puntos es referido a la liquidación de los haberes de los empleados públicos.

En ese punto, una de las cuestiones que se manejan es que la pérdida del poder

adquisitivo de los estatales fue del 26%.

Al ser consultado sobre si en la Capital se dio esta pérdida en los sueldos de los

municipales, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados

Municipales (SOEM), Luis Álamo, se refirió al tema, pero también salió a

cuestionar al actual diputado nacional y precandidato a intendente por la Capital,

Francisco Monti.

Ante la pregunta puntual sobre si hubo pérdida en los sueldos municipales el año

pasado, Álamo dijo que “no, no es así”. En este punto y sobre si los sueldos van a

la par de la inflación, indicó: “Estamos trabajando para estar a la par. Seguramente

que nos falta algo, pero el sindicato todos los días y todos los meses trata de

seguir esa inflación y trata de que los empleados municipales estemos a la altura,

no digo por sobre, que estemos a la altura de esa inflación que todos los meses

golpea el bolsillo de los trabajadores”.

En ese mismo orden de ideas, el sindicalista precisó que cada vez que se logra

una recomposición salarial, al otro mes ya no alcanza, por lo que “ninguna

recomposición alcanza para llegar a fin de mes”.

Seguidamente, arremetió contra Monti al señalar: “Yo lo considero a este señor, no

quiero faltarle el respeto, pero considero que desvaría y no tiene memoria.

”Si vos arrancás haciendo declaraciones como las que hizo él, que está

sobrepoblado, que los empleados públicos son unos vagos… Adonde él fue parte

como funcionario en Valle Viejo, en ese tiempo el exintendente Jalile perseguía a

trabajadores, metía presos a los trabajadores. Y hoy quiere ser intendente de la

Capital un tipo que nunca atendió a los trabajadores. (…) Yo lo caratulé como lobo

con piel de cordero”.

En otro tramo, Álamo siguió cuestionando a Monti. Así, en “Mañana es hoy”,

señaló que “sale a hacer declaraciones en tiempo de política pensando que

nosotros no tenemos memoria”. “Los trabajadores municipales de la Capital tienen

memoria”.

“Realmente, por ahí, da mucha bronca saber que tipos como este quieren hoy

manejar los destinos de la municipalidad. Primero tendría que llenarse los zapatos

de tierra y después tratar de hablar de la situación que tienen los trabajadores

municipales. Eso lo demostró él siendo funcionario de Valle Viejo, donde no les

solucionó el problema a los trabajadores y les genera causas”, puntualizó.