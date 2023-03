El abogado José Camps, defensor del fiscal Laureano Palacios, se refirió a los

fundamentos del escrito presentado por Dalla Lasta ante el tribunal de Jury, en el

que este último deja de manifiesto que no detectó ninguna irregularidad en la

actuación de Palacios en la investigación del crimen del ministro Juan Carlos

Rojas.

En diálogo con El Esquiú.com, el letrado sostuvo con respecto a la inhibición: “El

fiscal general ha desistido expresamente de la acusación al sostener la

inexistencia de irregularidades en el desarrollo de la investigación por parte del

fiscal Palacios, ante la imposibilidad de mantenerla frente al tribunal de

Enjuiciamiento”.

Y añadió: “La función del fiscal general es incompatible con la parcialidad, esta

debe ajustarse a las reglas de objetividad, entendida como excluyente de un

interés subjetivo o de utilidad política. Los requerimientos de un fiscal deben estar

orientados por la Constitución, tratados internacionales, Código Penal y Procesal

Penal”.

En este sentido, Camps aclaró: “Dalla Lasta es el actual fiscal general. Justamente

la legitimidad de las decisiones judiciales radica, entre otros factores, en que son

adoptadas por personas en ejercicio de la función judicial que hacen su propia

interpretación de los hechos y del Derecho aplicable, sin ceder a presiones o a la

influencia de otros”.

Con respecto a los motivos de Dalla Lasta, Camps dijo: “Su actuar se encuentra

bajo el control del procurador general, quien tiene que cuidar el cumplimiento de

los deberes y obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público, por lo que en

ejercicio de tales funciones, elevó sumario respecto a la cuestión procesal de la

nulidad del decreto de detención, pero así como el fiscal general, tampoco advirtió

irregularidades funcionales del fiscal Palacios.

”A su vez, la utilización de la violencia moral como causal de excusación, es una

vía que expone con claridad la dificultad de mantener esta postura desincriminante

del fiscal Palacios ante la exigencia del requerimiento de una acusación”, agregó.

En ese contexto, el abogado de Palacios manifestó: “No voy a reprochar la

excusación del Dr. Dalla Lasta por ser un valor interno que solo él puede advertir,

pero sí hubiese sido un ejercicio legítimo de justicia en este proceso que eligiese

continuar y expresar libremente la integridad profesional y humana que demostró

al reconocer la inexistencia de irregularidades”.

El nuevo fiscal

En relación con la asunción del nuevo fiscal de Jury, el titular de la Cámara Penal

N° 3, Miguel Mauvecín, Camps remarcó: “Ante la falta de continuidad del fiscal

general, la decisión de la acusación se controvierte al quedar en manos de

funcionarios que no detentan la calidad de fiscal general por el expreso

desistimiento de este. La posición que sienta el fiscal Dalla Lasta al no encontrar

una acción irregular del fiscal Palacios que amerite denunciarla sienta un

precedente irrefutable para el futuro fiscal que fuere a reemplazarlo, que si decide

acusar, estaría contradiciendo al fiscal general y al procurador general, poniendo

en duda la labor de ambos en sus funciones”.