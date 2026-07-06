El catamarqueño Agustín Tapia y su compañero, el español Arturo Coello, se consagraron campeones del P2 de Bordeaux, reafirmando su liderazgo como la pareja número 1 del ranking mundial de pádel.

En una final de alto nivel, Tapia y Coello derrotaron a la dupla número 2 del mundo, integrada por Federico Chingotto y Alejandro Galán, con parciales de 5-7, 7-6 y 6-2, tras una remontada memorable.

Con este nuevo logro, la dupla alcanzó su 26ª final consecutiva y sumó su séptimo título de la temporada, consolidando un presente extraordinario en el circuito internacional.

👏 Una vez más, Agustín Tapia deja en lo más alto el nombre de Catamarca y continúa haciendo historia en el pádel mundial.

Artículo anterior“Sí, le pedí una revisión a la FIFA”: Trump confirmó sus gestiones por la tarjeta roja de Balogun
Artículo siguienteCAMYEN y Cultura impulsan una iniciativa para fortalecer la producción artesanal
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor