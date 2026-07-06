El catamarqueño Agustín Tapia y su compañero, el español Arturo Coello, se consagraron campeones del P2 de Bordeaux, reafirmando su liderazgo como la pareja número 1 del ranking mundial de pádel.
En una final de alto nivel, Tapia y Coello derrotaron a la dupla número 2 del mundo, integrada por Federico Chingotto y Alejandro Galán, con parciales de 5-7, 7-6 y 6-2, tras una remontada memorable.
Con este nuevo logro, la dupla alcanzó su 26ª final consecutiva y sumó su séptimo título de la temporada, consolidando un presente extraordinario en el circuito internacional.
Una vez más, Agustín Tapia deja en lo más alto el nombre de Catamarca y continúa haciendo historia en el pádel mundial.