Alejandro Segli se refirió a la problemática que genera para la provincia los elevados costos de los pasajes.

El presidente de la Federación Económica de Catamarca, Alejandro Segli, se refirió a la discriminación que sufre Catamarca por parte de Aerolíneas Argentinas (AA) en el costo de los pasajes de avión a la CABA. En este sentido, el comerciante afirmó que esta situación afecta al desarrollo del turismo y la producción de la provincia. “No nos sorprende que exista esta diferencia porque en los viajes que nos toca hacer a CABA, que es el único destino que tenemos, vemos cuál es el valor y comparando con otras provincias claramente hay una diferencia bastante grande”, dijo en diálogo con “Mañana es hoy” de Radio Ancasti.

Segli cuestionó esta situación al agregar que “los vuelos que salen de Catamarca siempre salen llenos”. Sin embargo, indicó que en diálogo con el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Roberto Brunello, antes de ingresar en el cargo, el funcionario le señaló que estaba realizando gestiones para ver si alguna empresa low cost puede venir a Catamarca. “Hubo negociaciones avanzadas sobre el tema pero no hubo definiciones porque, y esto lo digo desde el desconocimiento, hay algún tipo de inconveniente con Aeropuertos 2000 que debe realizar una intervención al aeropuerto de Catamarca para que esas empresas, por el tamaño de sus aviones, puedan venir a nuestra provincia. Ellos trabajan con un tipo de avión que es distinto al de AA, lo cual por alguna razón técnica no les permite aterrizar en el aeropuerto”, explicó.

Segli reconoció que realizar estos cambios en el Aeropuerto Felipe Varela “necesitan de una planificación de inversión que debe estar dentro del presupuesto de la empresa” y que requiere toda una discusión entre Nación y Provincia. Sin embargo, indicó que “a este tema hay que empezar a discutirlo porque sino quedamos fuera de competencia”.

El referente de los comerciantes dijo que el problema actual de los vuelos no solo afecta al ciudadano común de la provincia “sino a muchas operaciones económicas” que podrían favorecer a la provincia. “Hay que pensar todo lo que está vinculado a las vías aéreas en Argentina» dijo a lo que añadió: “También debemos pensar en que no tengamos que depender directamente de CABA y que Catamarca no tenga que depender de una sola línea aérea porque eso nos condiciona en cuanto a precios”.

Más adelante, recordó que el año pasado la Federación Económica junto a la Asociaciones de Agencias de Viajes, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Catamarca y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes lograron ampliar la cantidad de vuelos a Catamarca que hoy está en nueve semanales. “Las gestiones tuvieron su repercusión y logramos que a través de esta presentación se pueda ampliar la cantidad de vuelos para la provincia. Para este caso hay que avanzar en el mismo sentido. Tanto el sector público como el privado tienen que instalar el tema y avanzar al respecto”, dijo y añadió: “Entendemos que nosotros no podemos imponerle el precio a la empresa pero lo que hay que hacer es buscar alternativas para bajar el costo. Actualmente somos uno de los tramos más caros del país”.

Gestiones ante los gobernadores

Por otra parte, Segli adelantó que hoy, en el marco de la reunión de gobernadores del norte, la Federación Económica de Catamarca junto a referentes de la CAME a nivel nacional presentarán un plan para el desarrollo integral turístico del Norte Grande.

