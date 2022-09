Pasaron tres días desde que se designó a Ramón Figueroa Castellanos como

presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, situación que

abrió una interna entre el corpaccismo y un grupo de siete legisladores que

responden a diferentes sectores del peronismo. Por el momento la fisura interna

no pasaría a mayores con una ruptura del bloque del Frente de Todos, siempre y

cuando no “se radicalice la conducción”.

Así lo advirtió el legislador Eduardo Andrada, quien junto a Gustavo Aguirre,

Cynthia Gambarella, Adriana Díaz, Guillermo Marenco, Stella Nieva, María

Argerich y Maximiliano Mascheroni conforman el grupo de “los ocho rebeldes”.

Este octeto había deslizado la posibilidad de conformar un interbloque luego que el

corpaccismo “impusiera los números” con Figueroa Castellanos cuando querían

que Asuntos sea presidido por Aguirre. Después de 72 horas, los ocho se

mantienen firme en su pensamiento: que el exministro de Seguridad debía ser el

presidente de esa comisión clave.

Sin perjuicio de ello, por el momento, descartan una ruptura. “Obviamente hay diferencias, se trataron temas, hubo una dicotomía en el mismo bloque en el cual

se dio a la luz con la elección de Asuntos Constitucionales que, nosotros como integrantes del bloque, proponíamos a Aguirre, un hombre con mucha experiencia,

que viene del Ejecutivo, con sobrada militancia y también idóneo; sabemos que es

abogado y en esa comisión significa mucho”, dijo ayer Andrada en diálogo con

Cae el telón. “Más que todo para la agenda que se vendrá”, deslizó.

El diputado también se refirió al malestar que terminó de explotar con la elección

de la presidencia en Asuntos. “Son cosas de la política, todo se viene hablando y

obviamente uno genera posicionamientos”, distinguió, para aclarar que “tampoco

hay un malestar para decir que Figueroa Castellanos no puede ser presidente de

la comisión”. No obstante, sostuvo que para el grupo de los ocho “la persona que

tenía que ocupar ese lugar era Aguirre”.

“No salió, bueno, plantearemos las cosas en el bloque en su momento. Vamos a

ver qué podemos mejorar y qué agenda nueva podemos traer a la sociedad que

nos está pidiendo”.

“No creo que esa sea la salida”, dijo Andrada en cuanto a la posibilidad de

conformar un interbloque oficialista. “La gente quiere que nos unamos y no nos

peleemos, nos pide al oficialismo y la oposición tratar temas en conjunto, legislar

en conjunto y no hablar siempre de ruptura”, continuó para mencionar:

“Obviamente lo vamos a plantear nosotros, va a ser progresivamente y en cada

tema lo vamos a hacer”.

Aparte, puntualizó que “la necesidad de no romper el bloque es tratar de

consensuar tema por tema”. En esta línea, afirmó: “No es nuestro espíritu romper

el bloque, ni de los diputados que hacemos el reclamo”. Con ello, insistió en la

necesidad de “conversar, tener buenas relaciones entre todos, si no, nos

sometemos a lo que vemos en otras legislaturas, a esas peleas interminables

cuando la sociedad exige otra cosa”.

Por otra parte, el legislador cuestionó la “imposición del número” para decidir

cualquier cosa vinculada la cámara. Esto es teniendo en cuenta que el

corpaccismo está conformado por nueve diputados. “Si imponemos el número

para la elección de una comisión, para sacar un documento, para lo que sea, nos

deja prácticamente en otro lugar”, dijo. Para evitar eso, consideró que “hay que

trabajar para pulirlo y decir ‘esto es un bloque’, que salga fortalecido y que cada

uno que piense algo sea escuchado”. En este orden de ideas, reseñó: “Nosotros

se lo venimos planteando (al corpaccismo) desde antes que se conforme la

elección de Asuntos”. Y advirtió: “Si la conducción se va a radicalizar, seguramente

hablaremos de otra cosa”.