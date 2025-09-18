El vocero presidencial acusó al Congreso de hacer “demagogia” con las leyes de financiamiento del hospital Garrahan y las universidades públicas nacionales.

El Gobierno de Javier Milei salió este jueves a acusar al Congreso de hacer demagogia con las leyes de financiamiento del hospital Garrahan y las universidades públicas nacionales, tras el rechazo en Diputados al veto de Milei.

“El Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia, parece que no importa el esfuerzo de la gente para sostener el equilibrio fiscal y entrar en camino de una Argentina distinta, diferente, con crecimiento y futuro”, sostuvo Manuel Adorni en su conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Luego hizo una serie de comparaciones y le lanzó una chicana a los legisladores. “El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos. Pensemos por un momento si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos por ejemplo suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, cuatro meses para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto”, planteó.

Adorni dio este jueves la segunda conferencia de prensa de la semana, luego de discontinuar los contactos públicos con la prensa desde fines de agosto. En el medio estuvieron las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza fue superada por casi 14 puntos por el peronismo.

El portavoz habló luego de otra dura derrota del Gobierno en Diputados, donde la cámara rechazó los vetos a las leyes de financiamiento del Garrahan y las universidades nacionales. Y en la previa de que el Senado inicie el debate para voltear también el veto a los ATN.

En ese sentido, el presidente Milei ya había salido al cruce de los opositores dialoguistas que aportaron sus votos para rechazar los vetos en Diputados. “Votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, cuestionó en un tuit.