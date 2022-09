Adhemar Bacchiani: la ex esposa lo demandó por incumplimiento de la cuota alimentaria

La ex esposa de Edgar Adehmar Bacchiani le inició una demanda por 2 millones de dólares y lo acusa de querer usar a su hijo en beneficio propio. A través de su representante legal, la mujer aseguró que no tuvo participación ni ingerencia en los hechos por los que se acusan a su ex.

Zaraive Celeste Garcés dijo que el empresario será inscripto en el registro de deudores alimentarios por no haber brindado sostén económico a su hijo.