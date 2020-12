De acuerdo con información judicial a la que accedió El Ancasti, este jueves en el Juzgado Correccional de Segunda Nominación se prevé que se realice un debate contra un imputado por el delito de “grooming”. Un hombre de apellido Bustos ocupará el banquillo de los acusados para responder por hechos que datan de 2013 y 2016 y en 2017 su causa fue elevada a juicio.

La audiencia será presidida por el juez Diego Chayle Costilla. En tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Olga Pereyra. En tanto que la defensa será ejercida por el abogado particular Luciano Rojas.

En junio último, la madre de una víctima de “grooming” había solicitado que se juzgara este caso. “Son muchos años de no saber si mi hija sale y regresará bien, si este hombre la persigue o si sabe dónde uno vive o no. Lo sufrimos toda la familia”, había expresado.

El primer contacto fue en 2013 y lo denunció. Tres años más tarde, tras un tiempo inactivo, el sospechoso volvió al acecho y siguieron los hostigamientos a través de las redes sociales. De nuevo la denuncia penal y esta vez el acusado pudo ser localizado y detenido. “Hice la primera denuncia en 2013 cuando Bustos comenzó a acosar por

Facebook a mi hija. En ese momento no tuvo relevancia, quedó en la nada. Por suerte dejó de molestar a mi hija.

En 2016 volvió a molestar a mi hija mandándole audios obscenos y fotos muy desubicadas, fuera de lugar”, había contado