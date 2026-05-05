Actualización epidemiológica Semanal – Dengue y Chikungunya

El Ministerio de Salud de la provincia informa que durante la Semana Epidemiológica 17, del 26 de abril al 2 de mayo, se registró 1 nuevo caso de Dengue.

El total acumulado de casos de Dengue en el año 2026 es de 6, de los cuales corresponden 1 a Ancasti, 1 a Andalgalá, 2 a Capayán, 1 a Capital y 1 a Valle Viejo. Del total de los casos, 5 se consideran autóctonos y 1 en investigación.

El total acumulado de casos de Chikungunya de la temporada es de 25, de los cuales corresponden 22 a Capital y 3 a Valle Viejo. Del total de los casos, 24 se consideran autóctonos y 1 importado.

En la última SE no se notificaron fallecidos por Dengue o Chikungunya.

Se ruega a la comunidad mantener e intensificar las medidas de prevención, eliminando todos los recipientes que puedan acumular agua y generar criaderos del mosquito, así como evitar las picaduras de mosquitos a través del uso de repelentes corporales y ambientales.