autoridades de Salud realizaron una conferencia de prensa mediante la cual

informaron sobre el acuerdo de atención a los pacientes Covid en la parte privada.

Al respecto, la ministra de Salud Claudia Palladino expresó: “Como sabemos,

estamos cursando la segunda ola con un pico importante de casos de Covid,

estuvimos trabajando intensamente en estos últimos 7 días para aumentar la

disponibilidad de camas y seguir avanzando en el plan operativo.

”El plan operativo tenía diferentes etapas, una era comenzar con el Malbrán, luego ir

avanzando con el San Juan y luego articular con el sector privado de la salud”,

señaló.

Al detallar el Plan, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Nora Matach,

expresó: “Siguiendo con el Plan Operativo, hemos realizado diversas reuniones con

las obras sociales y con los responsables de clínicas y sanatorios de la provincia de

Catamarca, hemos llegado a la base de la tercera fase del plan operativo, que era

internar a pacientes con Covid en el sector privado y también el seguimiento de

pacientes positivos por la obra social de la Provincia”.

“Hemos recibido una muy buena respuesta del sector privado, la mayoría aceptó la

internación de pacientes Covid porque desde el inicio de la pandemia mantuvimos

reuniones y sabían cómo era el plan operativo que teníamos dentro de la provincia”,

afirmó.

En esa línea, agregó: “Nos reunimos con PAMI, ya que varios de nuestros pobladores

tienen esta obra social, entonces se habló el modo de trabajo, todo lo que es el

circuito administrativo de OSEP.

”También aclarar que los pacientes que no cuentan con ninguna cobertura van a

poder ser atendidos bajo el circuito administrativo que posee OSEP, pero el fondo no

es el fondo de los afiliados de OSEP, es un fondo especial que ha creado la Provincia

para llevar adelante la cobertura de toda la población, para que todos sean atendidos

de la misma manera”, explicó Matach.

Vacunación

Con respecto a la vacunación, la ministra de Salud señaló que “están llegando

muchas vacunas al país y a la provincia también, eso nos va a permitir ir mucho más

rápido con la población a vacunar. Vamos a seguir vacunando a todos los de riesgo y

por otro lado se va a ir avanzando por edad, porque de esa manera se le da

respuesta a toda la población”.

Sobre la compra de vacunas, la ministra dijo que “es muy importante que se apruebe

la ley. Logrando el 50% de la población vacunada, ya es un interesante número.

Siempre hay que restar a los menores de 18, que por el momento no reciben la

vacuna, así que con cien mil vacunas sería un buen número”.

Convocatoria a personal de salud

Acerca de la convocatoria a personal de Salud, señalaron que se dará a conocer un

correo para que los interesados manden sus datos.

Además, Ávila dijo que “ya estuvimos recibiendo carpetas que se hicieron llegar al

jefe de Enfermería del Malbrán”.

Crearán un Centro de Derivación

En la conferencia de prensa, las autoridades del ministerio de Salud confirmaron que

se creará un Centro de Derivación para pacientes con coronavirus.

Al respecto, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, indicó:

“Hemos visto la necesidad de crear un Centro de Derivación de pacientes a los fines

de que sea una cuestión más ágil y dinámica. Calculamos que va a estar funcionando

a partir de la semana que viene.

”Entonces esa central de derivación va a tener el trabajo de estar chequeando las

camas disponibles y receptando la necesidad de derivación tanto del interior hacia la

Capital como también dentro de lo que es el Gran Catamarca hacia la parte pública o

privada”, aseguró.

“Quiero decir que estamos en condiciones de dar respuesta y justamente todos estos

cambios que se van produciendo al lado de la dinámica que tiene esta enfermedad,

está asegurado.

”Muchas empresas han donado o quieren donar insumos y algunos otros elementos

que vienen a reforzar, no es que haya necesidad, sino que vienen a reforzar los

circuitos”, señaló Ávila.

Tubos de oxígeno

La ministra de Salud, Claudia Palladino, y la ministra de Minería, Fernanda Ávila,

recibieron de parte de la empresa minera Agua Rica 50 tubos de oxígeno, con sus

reguladores, y el compromiso de recarga por tres meses, según necesidad.

