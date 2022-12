Atento al rumor de que personas inescrupulosas estarían intentando aprovecharse de adultos mayores beneficiarios del complemento previsional que paga la provincia, el director del Centro de Atención de la Administración General de Asuntos Previsionales Facundo Palacio Guerrero advirtió sobre esta situación a los beneficiarios.

“AGAP es un organismo provincial que se encarga de pagar un complemento para asegurar el 82% móvil a los jubilados públicos de la provincia. Es decir, ANSES paga una proporción de la jubilación y la provincia cubre hasta llegar al 82% del sueldo de un activo.

Pero es importante aclarar que ningún trámite en AGAP requiere de algún cobro. Los trámites pueden ser personales o a través de un apoderado que lo designa el beneficiario”.

Apoderado y supervivencia

En declaraciones a Radio Acuario de Tinogasta, el funcionario aclaró dos situaciones que se pueden dar cuando el beneficiario no está en condiciones de acercarse de manera personal hasta el organismo. “Cuando un beneficiario designa un apoderado, se le da la opción de que sea apoderado para tramitar o apoderado para cobrar. El beneficiario puede elegir por cualquiera de esas dos opciones. Queda a criterio del beneficiario la designación o no de un beneficiario, y no es necesario que sea profesional ni nada, puede ser un familiar”, detalló.

“En el caso que el apoderado sea para tramitar, cada tres meses le pedimos un certificado de supervivencia para renovar ese poder. Pero eso no quiere decir que si el jubilado no presenta supervivencia el beneficio vaya a ser dado de baja.

Diferencia con lo que pide ANSES

Por otra parte, Palacio Guerrero explicó una diferencia importante entre el requisito que solicita ANSES con el que solicita AGAP. “La fe de vida que requiere ANSES, a través de los movimientos de cuenta, acredita que el beneficiario sigue existiendo, no es lo mismo en AGAP. Nosotros, a la supervivencia la pedimos sólo para renovar el poder. Pero queremos llevar la tranquilidad de que no vamos a dar de baja a ningún beneficio si no se la presenta. La asignación complementaria es un beneficio vitalicio, es decir que mientras no se informe el fallecimiento de la persona, no se va a dejar de pagar”.

Con respecto a las líneas alternativas para hacer trámites y consultas, la AGAP dispone de la línea de Whatsapp 383-4356830 y del correo electrónico [email protected] A través de estos medios el beneficiario puede enviar documentación, explicar el trámite que quiere hacer e iniciar trámites de manera virtual.