SIGUE LA BÚSQUEDA

Los investigadores trabajan pensando que la mujer se encuentra con vida. No se descarta ninguna línea de investigación.

Hoy se cumple un mes de la desaparición de Karina Verónica Chazarreta (49), la mujer que se ausentó de su hogar el miércoles 11 de enero y todavía no hay rastros de ella.

El fiscal del caso, Jonathan Felsztyna y la División Trata de Personas de la Policía de la provincia, continúan en la búsqueda de ella.

De acuerdo a la información a la que se pudo acceder, los investigadores trabajan pensando que Chazarreta está con vida. Por ahora, no descartan ninguna línea de investigación.

Esto último se debe a que, todavía, no hay un rastro certero de dónde podría estar Karina.

Desde la desaparición de la mujer, se realizaron varios rastrillajes que culminaron con resultados negativos.

Los investigadores entrevistaron al grupo familiar de Karina en busca de información que pueda ser relevante para la causa. También hicieron lo propio con amigos y amigas de Chazarreta.

La zona norte de la Capital y sus adyacencias fueron el lugar en donde buscaron a Karina, con el comando de la División Trata de Personas y diferentes grupos especiales de la Policía.

Además, se visualizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Se llevaron a cabo varios allanamientos en Catamarca y en otras provincias, pero en ninguno se logró ubicar a Karina.

Se secuestraron celulares, pendrives y computadoras, entre otros dispositivos.

Por otra parte, se hizo un rastreo de llamadas telefónicas de Karina y de sus familiares.

Se pidió información a organismos nacionales para determinar si Chazarreta salió del país.

Y también se realizó un seguimiento de los movimientos bancarios, financieros y crediticios de la mujer.

El fiscal Felsztyna exhibió el expediente a los hijos de Karina en más de una ocasión y les explicó en qué estado se encuentra la investigación.

Por otra parte, desde que empezaron a buscar a Karina, dos personas fueron arrestadas en averiguación del hecho: Cristian Ortega, su expareja; y Edith Pinto, su amiga. Ambos recuperaron la libertad a la brevedad.

Cristian Ortega, hijo de Karina, pidió –a través de sus redes sociales– que no cese la difusión de la imagen de su madre.

“Ya se va cumplir un mes de tu desaparición. Quiero pedirle a todos que no dejen de difundir la imagen de mi mamá. Sé que muchos entenderán nuestro dolor de no poder encontrar a nuestra mamá, ni saber dónde está. Sus tres hijos la esperan en casa. Por favor, sigan difundiendo”, solicitó.

Nahuel Ortega, también hijo de la mujer, utilizó su cuenta de Facebook para expresar su tristeza por la situación que está viviendo.

“Pasó todo mi cumple y solo pedí un deseo: que me mandes un mensaje de cumpleaños, mami. Pensé que era momento de verte y poderte abrazar, viejita mía. No sabes cómo te extraño. Traté de estar bien, pero sin vos no es posible viejita. Te amo acá y toda la vida, mami. Si no estás vos, (en) mi vida no habrá colores. Quiero verte con esa sonrisa siempre, viejita”, escribió.

Karina fue vista por última vez el 11 de enero, sobre la avenida San Juan Bautista, en la ciudad Capital.

Durante el primer mes, se realizaron varias movilizaciones encabezadas por los hijos de Karina, en la ciudad Capital. En las marchas, pidieron la aparición con vida de Chazarreta y solicitaron colaboración a la sociedad para que la imagen y los datos personales de Karina sean difundidos, con la intención de que se pueda producir su hallazgo. Catamarqueñas y catamarqueños fueron sumándose a las marchas y pegando panfletos relacionados a la búsqueda, en diferentes puntos de la ciudad.

Red nacional

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) se sumó a la búsqueda de Karina. Se trata de una red nacional que depende de Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se elevó la solicitud al sistema federal para hacer extensiva la búsqueda en todo el país.

Además, se dio a conocer que al momento de reportarse la desaparición de la ciudadana Chazarreta, se emitió un alerta a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que elevó la información a todas las provincias, de forma ágil e inmediata, donde también tomaron participación Áreas del Ministerio de Seguridad de Nación como la Dirección Nacional de Trata de Personas.

Mediante esta solicitud de búsqueda, se encuentran en alerta todas las Policías provinciales y fuerzas federales, que cuentan con la información de la persona que es buscada, con su foto correspondiente actualizada, más características físicas que ayuden a dar con el paradero de la misma.

Referencias

Según se la describió, la mujer es de contextura física robusta, de un metro con 75 centímetros de estatura, tez trigueña, cabello largo ondulado, de color negro con mechas rubias y ojos de color marrón.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jean, una remera de color claro con flores y una mochila de estilo deportivo.

Si alguna persona tiene información, puede llamar al SAE 911 o a los teléfonos 3834-008879 o 3834-448906.

