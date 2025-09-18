El Programa “Marcatón” sigue consolidándose en Catamarca y durante la reunión entre autoridades del Gobierno provincial, la Federación Económica Catamarca y el Banco Nación, se evaluó la posible implementación de un Plan de Inclusión Financiera para incorporar a 5.000 becados a tarjetas de créditos y que puedan hacer uso del beneficio.

Esta medida tiene como objetivo que más catamarqueños, en este caso, los destinatarios de becas provinciales puedan acceder a los beneficios que ofrece el Marcatón para compra de alimentos, indumentaria, materiales, entre otros productos.

“En la reunión con el Banco Nación tratamos un plan de inclusión financiera para sumar a los becados de la provincia al Marcatón a través de tarjetas de crédito que les serán específicamente otorgadas”, explicó Virginia Jerez, secretaria de Finanzas de la Provincia.

Desde su lanzamiento, el Marcatón ha reactivado el consumo y dinamizado la actividad comercial local, ofreciendo descuentos y promociones significativos para los catamarqueños. Las autoridades anticiparon que continuarán los esfuerzos para que cada vez más familias puedan formar parte del programa.

Más de 15.000 tarjetas ya disponibles

Desde el Banco Nación explicaron que actualmente existen 15.000 tarjetas del Banco Nación habilitadas en la billetera virtual BNA+, listas para ser activadas con solo tocar la campanita de la aplicación. “Muchas personas son reticentes al uso de la tarjeta de crédito, pero hoy es una herramienta financiera clave”, aseguraron desde la entidad financiera e instaron a los ciudadanos a habilitar para poder disfrutar de los beneficios del Marcatón.

Por último, se recordó que los límites de consumo se multiplican cuando un titular suma tarjetas adicionales para familiares, ya que el margen de reintegro de las promociones se calcula por cada CUIL asociados a cajas de ahorro en BNA.

El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local, ofrece descuentos de hasta el 30% en comercios adheridos y cuotas sin interés en diversos rubros comerciales. Para conocer todas las promociones ingresá a https://marcaton.catamarca.gob.ar/